Morre o cantor B.J. Thomas, de ‘Raindrops Keep Fallin’ on My Head’

O cantor americano B.J. Thomas, conhecido por hits como Raindrops Keep Fallin’ on My Head, Hooked on a Feeling e o cover de Hank Williams I’m So Lonesome I Could Cry, morreu neste sábado, aos 78 anos, vítima de um câncer no pulmão.

A notícia foi divulgada pela página oficial do cantor no Facebook. O músico revelou em março que havia sido diagnosticado com câncer no pulmão, que estava em estágio quatro. “Sou muito abençoado por ter tido a oportunidade de gravar e apresentar muitas belas músicas de pop, country e gospel e compartilhar essas canções e lembranças pelo mundo com milhões de vocês”, disse em um comunicado, à época.

Thomas foi alçado à fama com o cover de I’m So Lonesome I Could Cry, em 1966. Pouco depois, voltou a fazer sucesso com Hooked on a Feeling, canção que havia sido escrita por um amigo de infância, Mark James.

O reconhecimento mundial veio com Raindrops Keep Fallin’ On My Head, escrita por Burt Bacharach e Hal David e que fez parte da trilha sonora do filme Butch Cassidy (1969) e ganhou o Oscar de melhor canção original.

Thomas ganhou cinco prêmios Grammy ao longo da carreira e vendeu mais de 70 milhões de discos ao redor do mundo.