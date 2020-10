Morre o ator Cecil Thiré, de novelas como ‘Top Model’ e ‘A Próxima Vítima’

Atualizado em 9 out 2020, 15h31 - Publicado em 9 out 2020, 15h17

Morreu o ator e diretor Cecil Thiré, aos 77 anos, nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro. Thiré sofria há alguns anos com complicações do mal de Parkinson. A notícia da morte foi confirmada pela filha Luisa Thiré, que também é atriz.

Filho da atriz Tônia Carrero com o artista plástico Carlos Arthur Thiré, o ator participou de diversas novelas que marcaram a história da TV brasileira, como Roda de Fogo (1987), Sassaricando (1987-88), Top Model (1989), Renascer (1993) e A Próxima Vítima (1995). Nesta última, Thiré interpretou Adalberto, o misterioso assassino que parou o Brasil durante a exibição do último episódio do folhetim, quando sua identidade foi revelada.

Além de ator, Thiré foi diretor de peças de teatro e filmes, como O Diabo Mora no Sangue (1967). Seu último trabalho na TV foi na novela Máscaras, da Record, em 2012. Ele deixa quatro filhos.