Morre, aos 88 anos, o ator Rui Rezende
Rezende morava no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, desde 2019 e estava internado desde o último dia 2
O ator Rui Rezende morreu, neste domingo, aos 88 anos de idade. Entre diversos personagens no cinema, teatro e televisão, ele deu vida ao professor Astromar Junqueira, na novela Roque Santeiro, de 1985.
Seu último papel foi na série Bom Dia Verônica, em 2022.
Rezende morava no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, desde 2019 e estava internado desde o último dia 2.
A causa da morte não foi divulgada.