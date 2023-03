Morre, aos 82 anos, ator e diretor Antônio Pedro

Morreu neste domingo, 12, aos 82 anos, o ator e diretor Antônio Pedro Borges de Oliveira, em decorrência de insuficiências renal e cardíaca. Ele estava internado em um hospital no Rio de Janeiro.

O ator começou a carreira na década de 1960 e participou de diversas novelas e programas humorísticos, como “Sassaricando”, “Escolinha do Professor Raimundo” e “Zorra”. Antônio Pedro também atuou no cinema nacional, em produções como “Gabriela Cravo e Canela” e “Meu Passado Me Condena 2”.

Em nota, a Rede Globo ressaltou que a atuação do ator carioca “sempre foi intensa” e que ele levou uma vida dedicada às artes.

Antônio Pedro também teve participação no cenário político. Filiado ao PDT, foi Secretário Municipal de Cultura do Rio de Janeiro na década de 1980. Nos anos 90, foi coordenador do projeto Teatro na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).