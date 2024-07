Morre a atriz Shannen Doherty, de ‘Barrados no Baile’, aos 53 anos

A atriz americana Shannen Doherty, conhecida por séries como Barrados no Baile e Charmed, morreu neste sábado, 13, aos 53 anos, confirmou a assessoria da artista à revista People. Doherty tratava um câncer há quase uma década, após ser diagnosticada com a doença em 2015.

“É com o coração pesado que confirmo o falecimento da atriz Shannen Doherty. No sábado, 13 de julho, ela perdeu a batalha contra o câncer após muitos anos tratando a doença”, afirmou a assessora da atriz, Leslie Sloane, em uma declaração à People.

Doherty foi diagnosticada com câncer de mama em 2015. “Definitivamente há dias em que pergunto: Por que eu?”, disse a atriz sobre a sua saúde em entrevista à People. “E depois penso: ‘Por que não eu? Quem mais? Quem mais além de mim merece isso? Nenhum de nós merece.”

Em 2017, a atriz revelou que o tumor havia retornado após longo tempo em remissão. “Meu câncer voltou, por isso estou aqui”, disse, à época, ao programa Good Morning America. “Acho que não processei essa informação. É um remédio amargo para engolir, de muitas formas.”

Continua após a publicidade

Carreira

Doherty nasceu em 12 de abril de 1971, em Memphis, Tennessee, e começou a atuar aos 9 anos. Seu papel de estreia foi na série Father Murphy, em 1981. Em seguida, interpretou Jenny Wilder em Little House on the Prairie, papel que voltou a interpretar em três filmes após o fim da série.

No longa Atração Mortal (1988), viveu uma das patricinhas malvadas que viram alvo de Veronica Sawyer (Winona Ryder) — a jovem se junta ao namorado Jason Dean (Christian Slater) para eliminar as garotas.

Doherty se tornou mundialmente conhecida, no entanto, dois anos depois, com Barrados no Baile (1990-2000). No seriado, interpretou Brenda Walsh, adolescente que se muda com a família, incluindo seu irmão gêmeo, Brandon (Jason Priestley), de Minnesota para o rico subúrbio de Los Angeles.