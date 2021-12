Morre a atriz e comediante Betty White, aos 99 anos

A atriz, comediante e apresentadora americana Betty White, que ao longo de oito décadas de carreira estrelou sucessos como a sitcom Super Gatas (The Golden Girls, no titulo original em inglês) e atuou em mais de cem projetos, ganhando cinco prêmios Emmy, morreu na manhã desta sexta-feira, 31, aos 99 anos.

A atriz completaria 100 anos no próximo dia 17 de janeiro. Nos últimos dias, suas redes sociais destacaram publicações que comemoravam o aniversário, incluindo a capa da revista People.

Em nota enviada ao site da revista Variety, o agente e amigo próximo de Betty, Jeff Witjas, lamentou a morte. “Ainda que Betty estivesse prestes a completar 100 anos, eu achava que ela viveria para sempre”, diz o texto. “Não acho que Betty tinha medo da morte porque ela sempre quis estar de novo com seu amado marido Allen Ludden. Ela acreditava que estaria novamente com ele (quando morresse)“.

Continua após a publicidade

A atriz começou a carreira no rádio, nos anos 1940, participando de programas até ganhar uma atração própria. Seu início na TV se deu em 1949, no programa de variedades Hollywood Television, mas seu primeiro papel de destaque foi como Sue Ann Nivens no seriado The Mary Tyler Moore Show (1973-1977). O trabalho lhe rendeu duas estatuetas no Emmy, considerado o Oscar da TV americana.

Na clássica série The Golden Girls, Betty interpretou Rose Nylund, papel pelo qual ganhou outro Emmy. A produção ficou no ar entre 1985 e 1992 e contava também com Beatrice Arthur, Rue McClanahan e Estelle Getty como protagonistas.

Em sessenta anos de carreira na televisão, também comandou programas de variedades e gameshows, dublou personagens em desenhos animados e fez participações especiais. Um de seus últimos papéis recorrentes em seriados foi em Hot in Cleveland, como a personagem Elka Ostrosky, de 2010 a 2015.