Mocidade Alegre é campeã do carnaval de SP pelo segundo ano consecutivo

A apuração do Carnaval de São Paulo aconteceu nesta terça-feira, 13, no Sambódromo do Anhembi, e sagrou a Mocidade Alegre como grande campeã do carnaval paulista pelo segundo ano consecutivo. A escola foi a terceira a entrar na avenida no sábado, 10, cantando o enredo Brasiléia Desvairada, sobre as viagens do escritor Mário de Andrade pelo Brasil, além de obras suas como Macunaíma, Paulicéia Desvairada e Aspectos do Folclore Brasileiro. Esse é 5º título da agremiação dentro do grupo especial da capital, apenas um ano após a quarta vitória com o enredo Yasuke, história do primeiro samurai negro do Japão. Ao todo, já são 12 títulos.

Na disputa acirrada, a escola teve como mais forte concorrente a Dragões da Real, que homenageou reis e rainhas africanos. Com rinocerontes artificiais e alegorias elaboradas, a escola chegou perto de seu primeiro título, mas perdeu pontos na categoria de samba-enredo. Além das duas, as escolas Acadêmicos do Tatuapé, Gaviões da Fiel, Mancha Verde e Império de Casa Verde desfilam no sábado, 17 de fevereiro, como parte da apresentação das campeãs.

Na ponta oposta da tabela, Tom Maior e Independente falharam em agradar os jurados e acabaram rebaixadas para o grupo de acesso.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial