Milton Nascimento recebe alta após 5 dias internado

“Vencemos mais uma!”, escreveu Augusto Nascimento, o filho de Milton Nascimento, em postagem feita na tarde desta terça-feira, 21, para anunciar a alta do pai. Internado desde a última quinta-feira, 16, o cantor está se recuperando de um quadro de pneumonia, aos 83 anos.

“Voltando para casa, onde seguiremos com o tratamento e cuidados necessários”, escreveu Augusto Nascimento na legenda do post. Na semana passada, a equipe do artista informou que a intercorrência é comum em seu atual quadro de saúde. Em 2025, Milton foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL), causada pelo acúmulo anormal de proteínas chamadas alfa-sinucleínas no cérebro, afetando funções cognitivas, motoras e comportamentais.

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