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Cultura

Milton Nascimento é internado e equipe atualiza estado de saúde

Cantor foi hospitalizado na quinta-feira, 16

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 11h42 | Atualizado em 17 jul 2026, 15h04
Milton Nascimento -
Milton Nascimento - (Reprodução/Instagram)
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O cantor Milton Nascimento, 83 anos, foi internado em um hospital no Rio, nesta quinta-feira, 16, para tratar uma pneumonia. Em nota publicada no Instagram do artista, a equipe informa que é uma “intercorrência comum” em seu atual estado de saúde. “Ele segue estável e em boa evolução clínica, com todo suporte necessário, e assistido por uma excelente equipe de profissionais”, diz a publicação. A previsão, de acordo com o comunicado, é de que Milton receba alta nos próximos dias e siga o tratamento em casa.

Em outubro de 2025, o filho de Bituca, Augusto Nascimento, afirmou que o pai foi diagnosticado com demência. Na época, o empresário fez um longo desabafo sobre como foi a descoberta. “No final do ano passado, comecei a notar alguns comportamentos diferentes do meu pai, mas nada que fosse alarmante. De lá para cá, fomos levando a vida normalmente, ainda que com uma preocupação sempre existente, mas com ele recebendo inúmeras homenagens, sendo ovacionado, vibrando, cantando, sendo tema de desfile no carnaval, e por aí vai”, contou.

Segundo Augusto, após uma viagem em maio do ano passado, o diagnóstico passou por mudanças rápidas. “Tem sido uma batalha diária, uma dor intensa e um vazio enorme no peito, pois, de alguma forma, o meu melhor amigo está me deixando aos poucos. Em alguns momentos, enquanto assisto televisão com ele, em meio ao silêncio, ele puxa e segura a minha mão. Também tem sido comum que ele só aceite fazer algumas refeições, quando eu estou ali o incentivando… acho que essas têm sido as maneiras dele me dizer o que em alguns momentos ele não vem conseguindo expressar através das palavras. Venho tentando retribuir todo o bem, o amor, cuidado e carinho, dando o máximo de dignidade e conforto que ele pode e merece ter nesse momento. Desde o momento em que o universo nos colocou um no caminho do outro, somos inseparáveis e invencíveis, e seguiremos assim enquanto estivermos juntos nessa vida”, concluiu.

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