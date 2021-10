Milton Nascimento anuncia turnê e indica despedida dos palcos em 2022

Atualizado em 26 out 2021, 13h05 - Publicado em 26 out 2021, 13h00

O cantor Milton Nascimento anunciou nesta terça-feira, 26, quando completa 79 anos de idade, sua nova turnê, A Última Sessão de Música, batizada em homenagem à música que ele compôs para o álbum Milagre dos Peixes (1973). A turnê deverá rodar o Brasil em 2022, quando ele completará 80 anos. Embora não tenha afirmado publicamente, a turnê terá um clima de despedida e deverá ser a última do artista.

O anúncio foi feito em um post no Instagram, em um vídeo-teaser idealizado por seu filho, Augusto Nascimento. O vídeo mostra um trem ao som da música Encontro e Despedidas, com o sugestivo trecho da letra que diz: “São só dois lados da mesma viagem / O trem que chega é o mesmo trem da partida / A hora do encontro é também despedida / A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar”.

A saúde de Milton Nascimento pregou alguns sustos nos fãs ultimamente. Diabético e com problemas cardíacos, ele chegou a ser internado algumas vezes nos últimos dez anos, sendo submetido a um cateterismo. Nas recentes apresentações públicas do artista, feitas antes da pandemia, ele surgiu caminhando dificuldade, sempre com a ajuda de assistentes, e cantou sentado em um banquinho. Durante a pandemia, fez algumas lives, inclusive em parceria com Liniker e Xenia França. Já a sua voz, bem, ela continua impecável.