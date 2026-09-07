Michel Teló é surpreendido pelo público durante show
Cantor se apresentou em Vitória, no domingo, 6
Uma das principais atrações das comemorações pelos 475 anos de Vitória (ES), neste domingo, 6, Michel Teló não conseguiu reunir um público expressivo na Praça do Papa para a celebração da capital capixaba. Imagens feitas durante o show exibiram diversos pontos vazios na plateia chamou atenção de quem acompanhava o evento.
A apresentação, que fazia parte da programação oficial do aniversário organizada pela prefeitura, ocorreu em uma noite de frio e chuva, fatores que podem ter contribuído para a baixa presença de público. Mesmo diante do cenário esvaziado, Teló manteve o show, marcado para começar às 19h, e levou ao projeto Sertanejinho do Teló. O espetáculo revisita clássicos da música brasileira em versões sertanejas. No repertório, o cantor incluiu músicas como Ana Júlia, dos Los Hermanos, e Exagerado, de Cazuza.
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