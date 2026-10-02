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Cultura

Michael Douglas revela romance com atriz nos bastidores de ‘Esmeralda’

Relacionamento foi mantido em segredo por quatro décadas

Por Giovanna Fraguito 2 out 2026, 15h02
Michael Douglas
Michael Douglas (Tristan Fewings/Getty Images)
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Michael Douglas revela romance com atriz nos bastidores de ‘Esmeralda’ Priorize VEJA no Google

Michael Douglas, astro de filmes como Instinto Selvagem (1992) e Tudo por uma Esmeralda (1984), revelou um romance secreto que manteve em segredo por quatro décadas. Em sua nova autobiografia, One Helluva Ride, prevista para outubro desse ano, o ator conta que se envolveu com a colega de elenco Kathleen Turner durante as filmagens do clássico de aventura dirigido por Robert Zemeckis.

Na época, o ator estava separado de sua então esposa, Diandra Douglas, com quem tem o filho Cameron, apesar dos dois ainda estarem legalmente casados. Turner, por sua vez, estava solteira. “Kathleen era inteligente, engraçada e sexy, com uma voz profunda e sensual que se tornou sua marca registrada. Gostei dela imediatamente, e nós nos sentimos atraídos um pelo outro”, escreve o ator. O romance, segundo ele, começou durante a produção do filme e se desenvolveu enquanto os dois trabalhavam juntos.

A relação foi mantida em segredo até mesmo dos colegas de elenco e do diretor Robert Zemeckis: “Mantivemos nosso envolvimento escondido. Nem Bob e Danny [DeVito] sabiam”. Douglas e Turner negaram o romance durante a divulgação do filme, e continuaram a esconder nas divulgações A Jóia do Nilo (1985) e A Guerra dos Roses (1989) onde também contracenaram.

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