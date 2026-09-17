Michael B. Jordan surpreende com projetos de anime em desenvolvimento

Michael B. Jordan, vencedor do Oscar de Melhor Ator por Pecadores, revelou que já tem alguns projetos relacionados a anime em estágio inicial de desenvolvimento. Em entrevista à Vogue, o ator declarou sua paixão pelo gênero desde sua infância, quando assistia a episódios de Dragon Ball Z escondido no porão de sua igreja, em Newark, nos Estados Unidos. “Talvez eu simplesmente largue tudo e faça anime pelo resto da minha vida”, brincou.

O próximo projeto de Jordan é o remake de The Thomas Crown Affair, que estreia em 2027. O filme acompanha Thomas Crown (Jordan), um bilionário ladrão de arte que realiza golpes sofisticados ao redor do mundo. Na trama, ele será perseguido por uma ex-agente do FBI interpretada por Adria Arjona, enquanto enfrenta uma nova ameaça vivida por Kenneth Branagh.

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