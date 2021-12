Memória: a beleza de pensar com sinceridade

José Arthur Giannotti

Filósofo

Professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-­USP), o filósofo José Arthur Giannotti era um dos grandes nomes dos estudos de autores como Karl Marx, Martin Heidegger e Ludwig Wittgenstein no Brasil. Em 2020, já com 90 anos, lançou um volume sobre as ideias de Heidegger e Wittgenstein. “Acontece na nossa vida que a gente escreve livros”, disse em entrevista. “Uns são melhores, outros são piores que os outros. Acho que esse é um dos melhores. Porque provavelmente é o último e é a herança que deixo.” Um dos fundadores do PT, depois se aproximaria do PSDB do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, amigo de longa data. Morreu em 27 de julho, aos 91 anos.

Francisco Weffort

Cientista político

Celebrado e querido fundador do Partido dos Trabalhadores (PT), o cientista político deixou a legenda em 1994 para assumir o Ministério da Cultura no governo de Fernando Henrique Cardoso. À frente da pasta de 1995 a 2002, lutou pelo aumento do orçamento, fez ajustes na Lei Rouanet e implantou a Lei do Audiovisual. Em 2016, para espanto de seus antigos companheiros de militância, defendeu o impeachment de Dilma Rousseff. Formado em ciências sociais pela USP, Weffort, sempre muito claro e objetivo, de excepcional inteligência, deixou relevante produção ensaística sobre a estruturação do pensamento político no Brasil. Morreu no Rio de Janeiro, em 1º de agosto, aos 84 anos, vítima de infarto.

