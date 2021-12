Memória: a arte do tamanho da vida

Tarcísio Meira

Ator

O genuíno incômodo de ter virado o maior de todos os galãs brasileiros levava Tarcísio Meira, ele e seu imenso sorriso, a buscar personagens avessos à imagem do sujeito boa-praça, galanteador e elegante. O maldoso Renato da novela Roda de Fogo, de 1986, era a antítese do bonitão e valente João Coragem, de Irmãos Coragem, de 1970. O Cristo Militar de A Idade da Terra, de Glauber Rocha, de 1980, também foi um modo de fugir do lugar-comum. A VEJA, em entrevista de 2019, ele já vislumbrava, com a modéstia dos grandes, o que representou para a dramaturgia no Brasil. “Ninguém gosta de pensar que o fim está chegando. Mas ele está chegando para mim. A essa altura da vida, muitos colegas da minha idade se foram. Daqui a pouco, vou eu. Talvez eu deixe um vazio nas pessoas.” Ele morreu aos 85 anos, em 12 de agosto, de Covid-19.

Eva Wilma

Atriz

Poucas atrizes foram tão versáteis na história da televisão e do cinema brasileiros. Não por acaso, quando se decidiu escolher a intérprete das personagens Ruth e Raquel, da primeira versão da novela Mulheres de Areia, de 1973, escrita por Ivani Ribeiro, o nome de Eva Vilma soou unânime. Não haveria ninguém melhor para levar ao ar, simultaneamente, a mocinha e a vilã. Ela ia do riso ao choro, da ternura à aspereza, com rara habilidade. Não por acaso, Alfred Hitchcock pensou nela para o filme Topázio, de 1969 — o papel ficaria com a alemã Karin Dor. Pouco antes de morrer, em uma peça on-­line, na quarentena imposta pela pandemia, ela disse uma frase que ecoará ainda por muito tempo: “Adeus é para quem deixa de sonhar”. Morreu em 15 de maio, em São Paulo, aos 87 anos, em decorrência de câncer no ovário.

Paulo José

Ator e diretor

Em uma entrevista de Leila Diniz ao Pasquim, o mais conhecido jornal alternativo do país nos anos 1960 e 1970, um dos entrevistadores perguntou na lata: “Qual é o ator com quem você mais gosta de trabalhar?”. A resposta: “Paulo José. Essa é mole de responder”. Os dois tinham trabalhado juntos em Todas as Mulheres do Mundo, lançado em 1966. O ator gaúcho, de vozeirão imponente, gestos firmes e delicados ao mesmo tempo, era capaz de interpretar todos os personagens do mundo. Nenhum foi mais querido do que o mecânico Shazan, que fazia dupla com o Xerife interpretado por Flávio Migliaccio. Ele faria depois extraordinária carreira como diretor — foi um dos responsáveis pela minissérie Agosto, de 1993. Sofria havia anos de Parkinson. Morreu em 11 de agosto, aos 84 anos, no Rio.

Publicado em VEJA de 29 de dezembro de 2021, edição nº 2770