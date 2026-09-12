Melody esquece microfone em show de J Balvin no Rock in Rio
Cantora fez participação no show de J Balvin neste sábado, 12
Em uma participação inusitada no show de J Balvin ao lado de Pedro Sampaio no Rock in Rio, neste sábado, 12, MC Melody esqueceu o microfone no palco. A falha chamou a atenção do público: enquanto o playback continuava tocando seu hit ‘JETSKI’, a cantora precisou voltar para buscar o equipamento com um integrante da produção.
Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente