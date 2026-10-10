Melhor da semana: a câmera que dança e não pisca em ‘Quem ama cuida’

Já foi citada uma vez aqui na coluna, com devido elogio. Mas é merecida a repetição. A direção precisa de Amora Mautner em Quem ama cuida tem feito toda a direção em momentos cruciais da trama de Claudia Souto e Walcyr Carrasco. Na cena que foi ao ar nesta terça-feira, 6, a câmera percorre a sala de Pilar Brandão (Isabel Teixeira), enquanto um jantar indigesto está prestes a ser servido aos parentes.

O plano-sequência (filmagem sem cortes ou qualquer interrupção de edição) mantém o telespectador vidrado na ação, aumentando o clímax trazido pelo texto. A câmera de Amora diminui a distância entre o sofá de casa e os personagens em cena. O uso desse artificio não é uma constante na teledramaturgia nacional, que muitas vezes carece de um maior esmero – tal como tem sido acompanhado na boa novela das 9 da TV Globo.

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