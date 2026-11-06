Max Viana leva diversidade da MPB a público do GP de São Paulo de Fórmula 1

O fim de semana do Grande Prêmio de São Paulo é um dos eventos esportivos anuais mais aguardados do esporte no Brasil. Para além do âmbito automobilístico, o GP tem se tornado cada vez mais um polo de entretenimento, voltado a proporcionar aos presentes uma experiência marcante. É nesse processo que surge a F1 Fanzone, uma zona de entretenimento que conta com ativações, conversas com nomes relevantes do esporte e shows musicais. A responsabilidade por montar uma seleção de artistas relevantes para o evento é do produtor Max Viana, que já trabalhou com Caetano Veloso, Belo, Xuxa e outros destaques da música. Em entrevista à coluna GENTE, ele falou sobre o processo de curadoria para a F1 Fanzone, e o quanto a experiência potencializa a música brasileira. Confira o papo a seguir.

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A F1 Fanzone é uma forma de unir os universos da música e do esporte? O dia de automobilismo aqui em Interlagos é longo. Começa com treinos livres, com várias categorias do automobilismo correndo ou treinando para as provas que vão acontecer durante o final de semana. Por isso, o entretenimento tem função muito importante, de poder distrair essas pessoas que estão no espaço do automobilismo. Os GPs também têm como função ser uma mostra cultural dos países. Você vê que todo GP tenta fazer uma coisa bacana de entretenimento com artistas, nomes importantes, para poder mostrar um pouco da sua cultura e furar essa bolha de quem não é tão ligado ao automobilismo, mas gosta do entretenimento. Então a gente tem a fanzone cumprindo essa função de ser um grande polo de entretenimento, de shows, de cultura.

A programação reúne artistas de gêneros diferentes, como João Gomes, Matuê, Paralamas e Iza. Como você trabalhou a pluralidade da música brasileira nessa curadoria? Essa é a nossa maior riqueza, né? A pluralidade. Quando pensa em Brasil, trazer pluralidade é mais do que obrigação. A Fórmula 1 também tem uma coisa interessante, que é essa rejuvenescida que ela deu. O esporte passou por um processo que tem a ver com os filmes, com a própria idade dos pilotos, são tratados como ídolos. É diferente da época em que eu comecei a ver Fórmula 1, por exemplo. Hoje não. Eesse público mais jovem aportou na Fórmula 1 e é fundamental que a gente traga no entretenimento a conexão com o público jovem. João Gomes e Matuê, por exemplo, têm essa função de conectar com esse público mais jovem que acabou de chegar na Fórmula 1.

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Como você enxerga a aproximação entre música e esporte? Existe resistência do público mais tradicional? A Fórmula 1, nesse sentido, é um pouco diferente. Quando fala de grandes eventos com música, você lembra logo, evidentemente, de NFL, de Super Bowl. Você fala necessariamente de uma chegada antecipada do público, são lugares com uma capacidade de público grande. O que a gente tem de vantajoso na Fórmula 1 é que os eventos de entretenimento acontecem após o horário do encerramento das atividades – tirando o dia da corrida que a gente tem, o hino nacional e uma ação de pista.

Há uma troca entre as equipes de entretenimento dos diferentes GPs? Eu ainda não consegui ver um GP fora, mas o nosso time do entretenimento, sim, tem trocas, muitas viagens. Acaba que cada GP também quer fazer uma coisa mais completa, mais interessante do que o outro, no sentido de mostrar seu país, sua cultura, de que forma a gente pode se diferenciar.

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Que imagem da música brasileira você espera que o público leve de Interlagos? Existe uma frase de uma música do Gilberto Gil, que é objetiva em termos de curadoria, de pensamento artístico: “O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe”. Essa frase é genial, abre o caminho e a possibilidade para você não entregar só o que acha que as pessoas querem. Acredito que abrir a cabeça para outras formas de cultura que não sejam aquelas predominantes nem no mercado nem predominantes na sua própria playlist é bacana.