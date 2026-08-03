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Cultura

Massive Attack é banido de Singapura após protesto pró-Palestina

Banda apresentou show no país em 29 de julho e exibiu a bandeira da nação árabe em telão

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 11h01
Homem de óculos escuros e barba, vestindo camiseta preta e lenço keffiyeh, fala ao microfone segurando papéis, em um evento ao ar livre
Robert Del Naja em protesto pró-Palestina em Londres, outubro de 2025 (Mark Kerrison/In Pictures/Getty Images)
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Massive Attack é banido de Singapura após protesto pró-Palestina Priorizar nos meus resultados Google

Dois membros do grupo Massive Attack foram banidos de Singapura após show apresentado por lá na última quarta-feira, 29 de julho. O motivo é a exibição da bandeira da Palestina nos telões do espetáculo, protesto a favor da nação que passa por conflito com Israel.

Os vocalistas Robert Del Naja e Grant Marshall foram proibidos de entrar novamente no país, mas a banda inteira sofreu represálias. Após o show, todos os membros foram detidos pela polícia, separados e interrogados. Segundo o grupo, alguns ainda foram sujeitos a buscas em seus quartos de hotel e tiveram passaportes confiscados.

“Antes mesmo de pisar no palco, assim como ao fim do show, grandes porções da plateia organicamente invocaram gritos de ‘Palestina Livre’, presumidamente cientes de que essa expressão espontânea poderia violar as leis de censura de seu país, sem serem intimidadas. Da nossa parte, jamais pensamos que simplesmente erguer a bandeira de um Estado soberano reconhecido por outras 157 nações poderia ser contra a lei”, declararam os membros da banda em comunicado divulgado via Instagram.

Apesar da punição, o grupo se diz orgulhoso do protesto e frisou seu apoio à Palestina, descrita como uma nação sujeita à “ocupação ilegal, ao apartheid e ao genocídio”. Segundo eles, o ocorrido mostra como a “complacência da ‘comunidade internacional’ leva cidadãos a situações de risco”.

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“A situação nos lembra da importância da defesa aos direitos humanos universais e à liberdade de expressão onde quer que eles estejam sob ameaça, até mesmo em nosso lar, o Reino Unido, onde vemos manifestantes pacíficos presos sob acusações de terrorismo após levantar placas contra o genocídio, apesar de apelos vindos de ambos os lados do espectro político. Somos gratos ao povo de Singaoura que nos acolhei e esperamos que o governo ainda escolha retificar o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos da ONU e permita que seus cidadãos expressem suas consciências sem medo de perseguição estatal. Como estávamos dizendo… Palestina Livre”, finaliza o comunicado.

https://www.instagram.com/p/Dbihk0UDDwF/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

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