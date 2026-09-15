Marisa Orth estrela filme sensual com ator de A Praça É Nossa e direção de Bárbara Paz

Marisa Orth, de 63 anos, vai retornar ao universo de produções sensuais quase três décadas depois de posar para a Playboy. A atriz é a protagonista de um novo filme para maiores de 18 anos, no qual contracena com o ator e modelo Vitor Gadelha, 31, conhecido por integrar o elenco de A Praça é Nossa, do SBT. A produção tem direção de Gringo Cardia e codireção de Bárbara Paz.

Com cerca de dez minutos de duração, o projeto será disponibilizado na plataforma de conteúdo adulto Amasso em 30 de setembro, às 20h, por R$ 33. A história acompanha o encontro entre os personagens de Marisa e Vitor, que passam uma noite juntos. A produção aposta mais na sugestão do que na explicitação, deixando parte do que ocorre entre os dois para a imaginação do público.

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No vídeo de divulgação do projeto, Marisa apresentou algumas cenas do filme. “Olá, que prazer te ver por aqui. Só para te avisar que o que você vai ver agora foi feito com muito profissionalismo, carinho e cuidado. E com uma equipe muito competente”, introduziu a atriz.

Nas imagens, os dois atores aparecem em cenas preto e branco em um quarto. “Para você vivenciar uma experiência que a gente espera que seja muito prazerosa. Entretenimento. Que você tenha prazer. A ideia é essa”, completou Orth.

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