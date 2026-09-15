Marisa Orth estrela filme sensual com ator de A Praça É Nossa e direção de Bárbara Paz
Aos 63 anos, atriz protagoniza produção com lançamento marcado para 30 de setembro na plataforma de conteúdo adulto Amasso
Marisa Orth, de 63 anos, vai retornar ao universo de produções sensuais quase três décadas depois de posar para a Playboy. A atriz é a protagonista de um novo filme para maiores de 18 anos, no qual contracena com o ator e modelo Vitor Gadelha, 31, conhecido por integrar o elenco de A Praça é Nossa, do SBT. A produção tem direção de Gringo Cardia e codireção de Bárbara Paz.
Com cerca de dez minutos de duração, o projeto será disponibilizado na plataforma de conteúdo adulto Amasso em 30 de setembro, às 20h, por R$ 33. A história acompanha o encontro entre os personagens de Marisa e Vitor, que passam uma noite juntos. A produção aposta mais na sugestão do que na explicitação, deixando parte do que ocorre entre os dois para a imaginação do público.
No vídeo de divulgação do projeto, Marisa apresentou algumas cenas do filme. “Olá, que prazer te ver por aqui. Só para te avisar que o que você vai ver agora foi feito com muito profissionalismo, carinho e cuidado. E com uma equipe muito competente”, introduziu a atriz.
Nas imagens, os dois atores aparecem em cenas preto e branco em um quarto. “Para você vivenciar uma experiência que a gente espera que seja muito prazerosa. Entretenimento. Que você tenha prazer. A ideia é essa”, completou Orth.