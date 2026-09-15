Dia do Cliente VEJA: 4 revistas impressas a partir de R$ 32,90/mês. Assine agora!
Cultura

Marisa Orth estrela filme sensual com ator de A Praça É Nossa e direção de Bárbara Paz

Aos 63 anos, atriz protagoniza produção com lançamento marcado para 30 de setembro na plataforma de conteúdo adulto Amasso

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 18h14 | Atualizado em 15 set 2026, 18h20
Silhuetas de uma mulher de lingerie e um homem sem camisa, ambos em perfil, se olhando em um ambiente claro com um botão de play no centro
Imagem de filme de Marisa Orth e Vitor Gadelha na plataforma adulta Amasso (Amasso/Reprodução)
Continua após publicidade
Marisa Orth estrela filme sensual com ator de A Praça É Nossa e direção de Bárbara Paz Priorizar nos meus resultados Google

Marisa Orth, de 63 anos, vai retornar ao universo de produções sensuais quase três décadas depois de posar para a Playboy. A atriz é a protagonista de um novo filme para maiores de 18 anos, no qual contracena com o ator e modelo Vitor Gadelha, 31, conhecido por integrar o elenco de A Praça é Nossa, do SBT. A produção tem direção de Gringo Cardia e codireção de Bárbara Paz.

Com cerca de dez minutos de duração, o projeto será disponibilizado na plataforma de conteúdo adulto Amasso em 30 de setembro, às 20h, por R$ 33. A história acompanha o encontro entre os personagens de Marisa e Vitor, que passam uma noite juntos. A produção aposta mais na sugestão do que na explicitação, deixando parte do que ocorre entre os dois para a imaginação do público.

Continua após a publicidade

No vídeo de divulgação do projeto, Marisa apresentou algumas cenas do filme. “Olá, que prazer te ver por aqui. Só para te avisar que o que você vai ver agora foi feito com muito profissionalismo, carinho e cuidado. E com uma equipe muito competente”, introduziu a atriz.

Siga

Nas imagens, os dois atores aparecem em cenas preto e branco em um quarto. “Para você vivenciar uma experiência que a gente espera que seja muito prazerosa. Entretenimento. Que você tenha prazer. A ideia é essa”, completou Orth.

Continua após a publicidade

 

Publicidade
TAGS:
Tela Plana
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).