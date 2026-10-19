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Cultura

Marco Nanini gera confusão com intérprete de Libras no teatro; veja vídeo

Episódio aconteceu no domingo, 18, em Porto Alegre

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 10h53 | Atualizado em 19 out 2026, 11h17
À esquerda, quatro atores em pé no palco, de mãos dadas, curvam-se para a plateia. À direita, dois atores no palco, um sentado em uma cadeira de rodas e outro em pé, com uma escada ao fundo
Peça de Marco Nanini (Instagram/Reprodução)
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A apresentação de Fim de Partida, protagonizada por Marco Nanini, terminou em protestos neste domingo, 18, no Teatro Simões Lopes Neto, em Porto Alegre (RS). A sessão foi interrompida logo no início, após o ator pedir o fechamento das cortinas por causa de sombras projetadas sobre a intérprete de Libras, que estariam prejudicando sua visão.

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O impasse se prolongou enquanto técnicos do teatro, profissionais da tradução e a produção do espetáculo tentavam encontrar uma solução. Com a demora, o público começou a vaiar. A equipe de Libras decidiu deixar o local, e uma representante do teatro informou que a peça seria retomada sem tradução, decisão atribuída à produção do espetáculo.

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A retomada provocou novas vaias, protestos e xingamentos. Pessoas surdas deixaram a sala, além de espectadores ouvintes que se recusaram a assistir à apresentação sem acessibilidade. Apesar da reação, o espetáculo prosseguiu.

Após a repercussão, a produtora da peça, Pequena Central de Produções artísticas, publicou uma nota. “Reconhecemos que a produção falhou ao não verificar e garantir previamente as condições técnicas necessárias à realização da sessão com interpretação em Libras”, informou o texto, pedindo “sinceras desculpas” ao público surdo. O ator não se pronunciou sobre o caso.

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