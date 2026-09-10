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Cultura

Marcelo Serrado expõe seus dramas: gagueira, ansiedade e ataque de pânico

Ator é alvo do documentário ‘Fora do Roteiro’

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 22h01 | Atualizado em 10 set 2026, 22h06
Marcelo Serrado -
Marcelo Serrado -  (Paulo Belote/TV Globo)
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Marcelo Serrado expõe seus dramas: gagueira, ansiedade e ataque de pânico Priorizar nos meus resultados Google

Fora do Roteiro, documentário dirigido por Edu Felistoque, acompanha a trajetória de Marcelo Serrado, enquanto ele navega sua relação com a saúde mental e as experiências de ataques de pânico. O filme estreia na plataforma Aquarius em 18 de setembro, depois de pré-estreia e em São Paulo, na próxima terça-feira, 15, no Cinesystem Frei Caneca.

Marcelo conviveu com timidez, gagueira, ansiedade, inseguranças e episódios de pânico. Na produção, ele revisita essa trajetória e expõe uma dimensão de sua vida que durante muito tempo permaneceu nos bastidores. O relato, que agora chega ao cinema, também já foi levado ao teatro, com o monólogo Terapia, em temporada pelo país, e à literatura, com o livro de mesmo nome, lançado pela Editora Sextante.

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No documentário, revisita a infância marcada pela timidez e pela gagueira, relembra como o teatro contribuiu para fortalecer sua autoestima e compartilha os aprendizados da convivência com o irmão autista.

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Senti o coração disparar. O quarto parecia menor a cada segundo – as paredes se aproximavam, o ar ficava pesado. Minhas mãos formigavam, a testa suava, o estômago se revirava em ondas de pavor. Eu sabia que estava seguro, mas o corpo gritava o contrário: perigo, perigo, perigo, relata.

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