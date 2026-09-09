Mansão de Nicolas Cage é nova vítima de evento climático

Uma mansão de Nicolas Cage avaliada em 10,5 milhões de dólares — cerca de 53 milhões de reais — foi atingida por uma enorme cratera que se abriu em frente à propriedade, em Malibu, na Califórnia. O buraco engoliu boa parte da entrada e chegou perto da garagem da residência à beira-mar. O incidente, registrado na manhã de terça-feira, 8, também provocou um vazamento de gás e levou autoridades locais a interditarem imóveis da região. Ninguém ficou ferido e o ator não estava na residência no momento do colapso.

Ao todo, 31 propriedades receberam ordem de evacuação: sete por estarem diretamente ameaçadas pelo buraco e outras 24 pela perda de acesso seguro. A passagem de veículos de emergência também ficou comprometida. Inicialmente estimado em cerca de 9 metros por 9 metros, o buraco continuou aumentando ao longo do dia. Segundo autoridades de Malibu, chegou a aproximadamente 18 metros de largura e entre 7,5 e 9 metros de profundidade na medição mais recente. Imagens aéreas mostram pedaços de concreto, asfalto e estruturas da propriedade no interior da cratera, além das ondas do mar avançando em direção à casa.

Segundo meteorologistas ouvidos pela agência AFP, o que provocou a abertura da cratera foram as fortes ondas e marés provocadas pelos efeitos do furacão Marie, que se formou no Oceano Pacífico. A força da água intensificou a erosão da praia e ajudou a comprometer o terreno das residências. A situação é agravada ainda pelo El Niño, fenômeno caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Pacífico equatorial. Autoridades de Malibu alertaram ainda para a possibilidade de novas chuvas, ondas fortes, deslizamentos e erosão costeira.

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Heavy rain and high surf from Tropical Storm Marie battered the SoCal coast, causing a Malibu driveway to collapse into a sinkhole—taking a porta-potty with it—and triggering evacuations in Long Beach. 🌊🌧️ #socal #malibu #california #californiastorm #tropicalstormmarie #cawx pic.twitter.com/EMPsUHwY5G — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) September 8, 2026