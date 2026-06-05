Bruna Biancardi fez uma viagem de cinco dias à Espanha que acabou virando longos quarenta dias ao lado de Neymar. Para driblar a marcação cerrada em casa, a influenciadora disse que iria como companhia de uma amiga, esta sim estaria em interesse num relacionamento com o jogador.

A mãe, porém, reagiu mal ao descobrir a mentira: “Não quero minha filha com jogador de futebol”. Bruna surpreendeu ao falar desses detalhes do início do seu relacionamento em 2021, durante uma entrevista a um podcast.

Ainda no bate-papo, Bruna contou que o cupido do casal foi Léo, que hoje é padrinho da primeira filha do casal, Mavie. Eles também são pais de Mel.

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