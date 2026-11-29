Luisa Périssé e Rafael Saraiva ganharam destaque nas redes sociais nos últimos anos através do humor. A filha de Heloísa Perissé e um dos principais nomes da nova geração do Porta dos Fundos serão um casal em Bolão da Firma, que estreia dia 11 de dezembro, no Globoplay.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

A dupla interpreta funcionários de uma empresa de colchão que vivem um romance secreto. Mirela, interpretada por Luisa, é sarcástica e trabalha no Recursos Humanos. Enquanto Rafael é Ricardinho, técnico de TI e tímido. A coluna GENTE teve acesso a uma foto exclusiva dos atores em cena.

Marcelo Adnet e Ed Gama integram também o elenco. “Me senti como se fosse parte dos Vingadores do humor aqui no Brasil. É uma verdadeira seleção. Para onde você toca a bola, a piada vem redonda. É um privilégio, enquanto humorista, fazer parte de um elenco assim”, brinca Rafael Saraiva.

Continua após a publicidade