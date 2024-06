Luan Santana passa mal e cancela show em Minas Gerais

O cantor sertanejo Luan Santava não compareceu ao show que faria na noite deste sábado, 1º, no rodeio Divinaexpo, em Divinópolis, cidade do interior de Minas Gerais a pouco mais de cem quilômetros da capital Belo Horizonte.

O Sindicato Rural de Divinópolis, que organiza o evento, divulgou uma nota nas suas redes sociais durante a madrugada deste domingo, 2, afirmando que o cantor chegou a desembarcar no aeroporto Brigadeiro Cabral, mas teve um “mal súbito” e precisou ir embora.

Segundo a entidade, o sertanejo foi levado de transporte aéreo para o hospital Albert Einstein, na capital paulista. “A direção do evento destaca que foi tão surpreendida quanto o público, uma vez que estava tudo pronto para recebê-lo. Inclusive toda a equipe do cantor já estava presente nas dependências para recebê-lo”, diz a nota do Sindicato.

Neste domingo, a assessoria do cantor, em nota enviada à revista Quem, disse que ele havia passado mal na última terça-feira, 28, e que a equipe médica prescreveu quatro dias de repouso. No entanto, mesmo com a recomendação o sertanejo cumpriu a agenda de shows de quarta, 29, e quinta-feira, 30, em Santa Catarina e no interior de São Paulo.

Apesar de ter repousado na sexta, Luan Santana não estava bem no sábado e, quando chegou a Divinópolis, teve calafrios e febre. Por isso, voltou a São Paulo para receber atendimento médico. A assessoria de Luan disse que ele está em casa, fazendo repouso e uso de medicação. O sertanejo ainda deve passar por novos exames neste domingo.