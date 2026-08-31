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Brasil, Cultura

Livro trata de ‘coevolução’ entre humanos e agentes de IA

Obra propõe modelo de atuação de máquinas dentro de limites éticos bem estabelecidos

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 18h30
Capa do livro O Novo Nós de André Magno. O título em letras grandes e coloridas (vermelho, azul, preto) sobre um fundo abstrato com tons de azul e laranja, com figuras humanas estilizadas, pontos conectados por linhas e símbolos como espirais e mãos. O subtítulo A Coevolução entre Humanos e Agentes Artificiais aparece em letras menores
Capa do livro 'O novo nós' (Reprodução/Divulgação)
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Livro trata de ‘coevolução’ entre humanos e agentes de IA Priorizar nos meus resultados Google

O estrategista em inovação André Magno está lançando o livro “O novo nós. A coevolução entre humanos e agentes artificiais”, em que discute a melhor forma de lidar com a inteligência artificial. A sugestão dele é um modelo que garanta que as máquinas sejam autorizadas a operar em nome dos humanos e atuem dentro de limites éticos aceitáveis.

A estratégia se traduz em cinco princípios práticos:

  • particionamento de autoridade, para definir quem decide;
  • cultura de fluência, para estabelecer como humano e máquina vão trabalhar juntos;
  • rastreabilidade e explicabilidade, para saber o que aconteceu no processo;
  • segurança sociotécnica por design, para evitar danos;
  • governança do ciclo de vida, para garantir o alinhamento do sistema ao longo do tempo.

André Magno já trabalhou em empresas como Microsoft, SAP e Amazon Web Services.

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Para ele, a IA já consegue participar ativamente das dinâmicas humanas, mas o sentido que orienta sua decisão continua sendo definido por pessoas.

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“Não podemos confundir a função da autonomia operacional com agência moral, nem acreditar que uma coisa elimina a outra. Enquanto a autonomia operacional se limita à capacidade técnica de a IA executar tarefas e aprender de forma independente no ambiente, a agência moral exige consciência, intencionalidade e a responsabilidade ética pelas consequências dessas ações”, diz.

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Segundo o estrategista em inovação, nós, seres humanos, temos a capacidade de extrair significado de nossas ações e compartilhar objetivos, agindo de maneira coletiva. A IA, por sua vez, ainda não é capaz disso. Para esses fins, a inteligência não basta.

“A capacidade de processar informações, reconhecer padrões e executar tarefas complexas representa um avanço extraordinário, mas não é suficiente. Não para produzir sentido ou definir direções”, enfatiza.

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André Magno se incomoda com narrativas apocalípticas sobre a IA, que preveem a substituição do homem pela máquina.

“A meu ver, existe uma diferença importante entre ter cautela e ser fatalista. Entre ser responsável e ficar paralisado. Entre ter pensamento crítico e cultuar o medo”, diz.

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