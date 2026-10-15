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Cultura

Livro propõe reflexão interior antes de tentar mudar

Livro de Adriana Feffer Skaf compartilha os aprendizados da convivência com a psicóloga Vera Helena Camará, de 91 anos

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 18h30
Capa do livro Portal da Alma de Adriana Feffer Skaf, com ilustração de uma árvore com folhas verdes em espiral, um coração vermelho no tronco, raízes claras e um cérebro laranja no topo, conectando-se por linhas douradas
Capa do livro 'Portal da Alma' (Reprodução/Divulgação)
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O livro “Portal da Alma”, de Adriana Feffer Skaf, propõe uma pausa para reconhecer o que sentimos e precisamos, em meio à correria do cotidiano, às demandas do trabalho e ao fluxo ininterrupto de informações.

“Escutar o que acontece dentro antes de tentar mudar o que acontece fora” é um dos convites da obra, que é baseada nos ensinamentos da psicóloga Vera Helena Camará, de 91 anos.

Os capítulos reúnem falas de Vera, relatos de Adriana, depoimentos de pessoas que conviveram com a psicóloga e referências de especialistas em desenvolvimento humano. Entre os temas estão as crenças que orientam nossas atitudes e a dificuldade de mudar, mesmo quando percebemos essa necessidade.

“Não seria justo ser bom só para mim”, escreve Adriana sobre a percepção que a levou a compartilhar o que aprendeu. A convivência com a psicóloga ensinou que a mudança acontece de dentro para fora. Ao seguir a própria intuição, encontrou na escrita uma forma de levar esses ensinamentos a outras pessoas.

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O livro tem apresentação do escritor Nilton Bonder, autor de “A Alma Imoral”, e prefácio da própria Vera.

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