Livro propõe reflexão interior antes de tentar mudar

O livro “Portal da Alma”, de Adriana Feffer Skaf, propõe uma pausa para reconhecer o que sentimos e precisamos, em meio à correria do cotidiano, às demandas do trabalho e ao fluxo ininterrupto de informações.

“Escutar o que acontece dentro antes de tentar mudar o que acontece fora” é um dos convites da obra, que é baseada nos ensinamentos da psicóloga Vera Helena Camará, de 91 anos.

Os capítulos reúnem falas de Vera, relatos de Adriana, depoimentos de pessoas que conviveram com a psicóloga e referências de especialistas em desenvolvimento humano. Entre os temas estão as crenças que orientam nossas atitudes e a dificuldade de mudar, mesmo quando percebemos essa necessidade.

“Não seria justo ser bom só para mim”, escreve Adriana sobre a percepção que a levou a compartilhar o que aprendeu. A convivência com a psicóloga ensinou que a mudança acontece de dentro para fora. Ao seguir a própria intuição, encontrou na escrita uma forma de levar esses ensinamentos a outras pessoas.

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O livro tem apresentação do escritor Nilton Bonder, autor de “A Alma Imoral”, e prefácio da própria Vera.