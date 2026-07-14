Liam Gallagher detona brasileiro que menosprezou ‘Wonderwall’ na Copa

O cantor Liam Gallagher não ficou nada feliz com um brasileiro que reclamou da escolha de Wonderwall como tema da torcida inglesa na Copa do Mundo. “Isso não tem nada a ver com você, idiota”, disparou o astro do Oasis no X.

Lançada em 1995, música virou uma espécie de hino não-oficial da Inglaterra no mundial futebolístico, com a torcida inglesa entoando o refrão famoso a plenos pulmões junto com os jogadores a cada vitória.

No X, um perfil brasileiro reclamou da escolha, menosprezando a banda. “Imagina ser o país dos Beatles, Queen e Rolling Stones, mas escolher uma música do Oasis como tema da trajetória da seleção inglesa na Copa do Mundo”, atesta o comentário que desencadeou a ira de Liam.

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A Inglaterra está na semifinal da Copa do Mundo, e enfrenta a Argentina nesta quarta-feira, a partir das 16h. A única vez em que os ingleses chegaram à final do torneio foi em 1966, ano em que foram campeões em cima da Alemanha Ocidental.

Se passar da albiceleste de Lionel Messi, a seleção de Jude Bellingham e Harry Kane encara na final o vencedor de Espanha x França — os europeus se enfrentam hoje, a partir das 16h.