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Cultura

Liam Gallagher detona brasileiro que menosprezou ‘Wonderwall’ na Copa

Música foi adotada como tema da torcida inglesa no mundial

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 09h21 | Atualizado em 14 jul 2026, 14h44
Liam Gallagher durante show do Oasis em São Paulo
Liam Gallagher durante show do Oasis em São Paulo (Joshua Halling/Live Nation/Divulgação)
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Liam Gallagher detona brasileiro que menosprezou ‘Wonderwall’ na Copa Priorizar nos meus resultados Google

O cantor Liam Gallagher não ficou nada feliz com um brasileiro que reclamou da escolha de Wonderwall como tema da torcida inglesa na Copa do Mundo. “Isso não tem nada a ver com você, idiota”, disparou o astro do Oasis no X.

Lançada em 1995, música virou uma espécie de hino não-oficial da Inglaterra no mundial futebolístico, com a torcida inglesa entoando o refrão famoso a plenos pulmões junto com os jogadores a cada vitória.

No X, um perfil brasileiro reclamou da escolha, menosprezando a banda. “Imagina ser o país dos Beatles, Queen e Rolling Stones, mas escolher uma música do Oasis como tema da trajetória da seleção inglesa na Copa do Mundo”, atesta o comentário que desencadeou a ira de Liam.

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A Inglaterra está na semifinal da Copa do Mundo, e enfrenta a Argentina nesta quarta-feira, a partir das 16h. A única vez em que os ingleses chegaram à final do torneio foi em 1966, ano em que foram campeões em cima da Alemanha Ocidental.

Se passar da albiceleste de Lionel Messi, a seleção de Jude Bellingham e Harry Kane encara na final o vencedor de Espanha x França — os europeus se enfrentam hoje, a partir das 16h.

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