Lázaro Ramos questiona Angélica sobre vela com cheiro inusitado
Tema foi destaque no 'Angélica ao Vivo'
O ator Lázaro Ramos se surpreendeu após a apresentadora Angélica revelar que tem a vela perfumada com “cheiro de vagina” de Gwyneth Paltrow. A conversa aconteceu na última quinta-feira, 25, no programa Angélica Ao Vivo, quando os convidados discutiam qual seria o melhor cheiro em um encontro: perfume ou natural. Lázaro relembrou a existência do inusitado item, e Angélica revelou que tinha a vela, dando início ao diálogo.
“Como é o cheiro?”, questionou Lázaro, que ouviu Angélica responder: “Tem cheiro de nada disso”. A brincadeira continuou e, após o ator insistir, a apresentadora provocou: “Ele quer saber o cheiro da vagina”. Em resposta, o baiano foi sincero, aos risos: “Não, o cheiro da vagina eu conheço, né, Angélica. Eu quero saber o cheiro desta vagina!”.
A conversa foi encerrada por Ivete Sangalo, que mandou um recado para Taís Araújo, esposa de Lázaro: “Taís, tire os fósforos de casa”.
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