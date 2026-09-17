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Cultura

Kim Kardashian recebe diagnóstico de doença que matou seu pai

Socialite revelou diagnóstico de condição que também afligiu Robert Kardashian

Por Flávio Monteiro 17 set 2026, 16h59 | Atualizado em 17 set 2026, 17h36
Kim Kardashian no Met Gala 2024
A socialite Kim Kardashian (Gotham/Getty Images)
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A socialite Kim Kardashian revelou ter sido diagnosticada com a mesma doença que causou a morte de seu pai, Robert, há mais de 20 anos. No trailer de divulgação da nova temporada de The Kardashians, reality que cobre a vida de uma das famílias mais conhecidas dos Estados Unidos, Kim afirma estar sofrendo de esofagite, uma inflamação no esôfago.

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“Eu tenho algo chamado esofagite”, revelou a socialite no vídeo divulgado nesta quinta-feira, 17, em que aparece na cama de um hospital. Na sequência, um produtor pergunta: “Seu pai não morreu disso?”. Kim confirma, e sua mãe, Kris Jenner, afirma que a situação lhe deu vontade de chorar.

A esofagite pode causar dor na parte superior do abdômen ou no peito, e dificuldade ou dor ao engolir. Robert Kardashian morreu em 2003, aos 59 anos de idade, dois meses depois de ser diagnosticado com câncer de esôfago.

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