John Lennon ganhará coletânea com 36 faixas remasterizadas

O aniversário de 80 anos de John Lennon em 9 de outubro não passará em branco. Uma cuidadosa coletânea com 36 faixas da carreira solo do ex-beatle será lançada nesta data e promete agradar os fãs mais exigentes (veja a lista completa das músicas abaixo). Com curadoria de Yoko Ono e Sean Lennon, a coletânea foi intitulada de Gimme Some Truth: The Ultimate Mixes e será lançada nos formatos digital, vinil e CD. Uma edição deluxe incluirá ainda um livro de 124 páginas com entrevistas, fotos raras, cartas, manuscritos de letras entre outros mimos do acervo de Lennon. A faixa Instant Karma! (We All Shine On) remixada já está disponível.

O cuidado com as faixas fica evidente quando observado o nível de tratamento que as canções receberam. A mixagem foi feita por Paul Hicks (especialista em Beatles e que já trabalhou com George Martin) em parceria com o engenheiro de som Sam Gannon (responsável por remixagens de outros trabalhos de Lennon). Para deixá-las ainda mais próximas do original, as faixas foram finalizadas em equipamento analógico no Henson Recording Studios, em Los Angeles, e masterizadas também analogicamente por Alex Wharton (que já trabalhou com nomes como Rolling Stones, Marvin Gaye, The Chemical Brothers e Gilberto Gil) no histórico Abbey Road Studios, em Londres.

No prefácio do livreto, Yoko Ono escreveu sobre Lennon: “John era um homem brilhante com um grande senso de humor e compreensão. Ele acreditava na verdade e que o poder do povo mudará o mundo. E isso vai acontecer. Todos nós temos a responsabilidade de visualizar um mundo melhor para nós e para nossos filhos. A verdade é o que criamos. Está em nossas mãos”.

Confira o tracklist do box:

Disco 1

1. Instant Karma! (We All Shine On)

2. Cold Turkey

3. Working Class Hero

4. Isolation

5. Love

6. God

7. Power to the People

8. Imagine

9. Jealous Guy

10. Gimme Some Truth

11. Oh My Love

12. How Do You Sleep?

13. Oh Yoko!

14. Angela

15. Come Together (live)

16. Mind Games

17. Out The Blue

18. I Know (I Know)

Disco 2

1. Whatever Gets You Thru The Night

2. Bless You

3. #9 Dream

4. Steel and Glass

5. Stand By Me

6. Angel Baby

7. (Just Like) Starting Over

8. I’m Losing You

9. Beautiful Boy (Darling Boy)

10. Watching The Wheels

11. Woman

12. Dear Yoko

13. Every Man Has a Woman Who Loves Him

14. Nobody Told Me

15. I’m Stepping Out

16. Grow Old With Me

17. Happy Xmas (War Is Over)

18. Give Peace a Chance