João Moreira Salles apresenta ‘masterclass’ em festival de documentários

A 6ª edição do Citronela Doc – Festival de Documentários de Ilhabela, que acontece até este domingo, 30, em Ilhabela (SP), inaugurou uma nova fase de atividades. Pela primeira vez, a Mostra Nacional e a Mostra Regional foram competitivas. Além disso, o festival trouxe uma Mostra Internacional realizada em parceria com o Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), na Colômbia, uma Mostra Infantil em parceria com o festival Recria Cine e uma masterclass com João Moreira Salles, documentarista, roteirista e produtor.

Entre os oito longas-metragens da competição nacional estão A Fabulosa Máquina do Tempo, da premiada cineasta Eliza Capa, que estreou na edição 2026 do Festival Internacional de Cinema de Berlim, a Berlinale; Na Passagem do Trópico, de Francisco Miguez, filmado em Ubatuba; O Pai e o Pajé, de Iawarete Kaiabi, Felipe Tomazelli e Luís Villaça, vencedor do Prêmio Abraccine na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo; Lendo o Mundo, de Catherine Murphy e Iris de Oliveira, sobre Paulo Freire; Apopcalipse Segundo Baby, de Rafael Saar, que acompanhou a cantora Baby do Brasil por 18 anos para contar sua trajetória; e VIVO 76, de Lírio Ferreira, dedicado ao histórico álbum Vivo! de Alceu Valença.

A masterclass O Problema do Documentário, com Salles, aconteceu no sábado, 29, no Esporte Clube Ilhabela, com entrada gratuita e aberta ao público, sem necessidade de inscrição prévia. Ele é autor de obras marcantes como Notícias de uma Guerra Particular e Santiago e No Intenso Agora e, recentemente, publicou Arrabalde, série de sete reportagens sobre sua experiência na Amazônia. O festival conta com programação online, disponível de 1º a 10 de setembro em todo o Brasil pelas plataformas Spcine Play e todesplay.

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