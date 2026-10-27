Jay-Z escolhe a si como próxima atração de intervalo do Super Bowl

A NFL anunciou na noite desta segunda-feira, 26, que o rapper Jay-Z, 56, será o responsável por comandar o show de abertura do próximo Super Bowl, final do campeonato da National Football League, principal liga de futebol americano dos Estados Unidos. Curiosamente, a decisão também partiu do próprio artista —sua empresa Roc Nation supervisiona o evento desde 2019 e cabe a ele a curadoria do espetáculo, tendo escolhido todas as atrações desde Shakira e Jennifer Lopez, em 2020.

O show de Jay-Z é aguardado desde que a parceria foi firmada, e enfim será realizado em 14 de fevereiro de 2027 no SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia. Um dos nomes mais influentes e conectados da indústria, o músico tem uma discografia que se estende ao longo das últimas 30 décadas, já venceu 25 Grammys e é casado com a popstar Beyoncé — que pode dar as caras durante sua futura apresentação.

“Do [disco de estreia] Reasonable Doubt a estar no palco do show intervalo do Super Bowl, essa tem sido uma jornada e tanto. Trinta anos de música, trabalho e cultura no maior palco do mundo. Esta corrida continua sendo um sonho se realizando”, disse ele em comunicado.

O comissário da NFL Roger Goodell também comemorou a notícia e elucidou a decisão: “Por vários anos, tivemos o privilégio de trabalhar de perto com Jay Z e Roc Nation. Vi o impacto extraordinário que ele teve no show do intervalo do Super Bowl. Quando chegamos a um acordo para que sua empresa produzisse o espetáculo, eu tinha apenas um pedido: que Jay Z subisse ao palco ele mesmo um dia, no momento que fosse o mais adequado. Não poderia estar mais animado para que fãs ao redor do mundo experimentem a arte, criatividade e impacto cultural que ele trará ao palco do Super Bowl”.

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