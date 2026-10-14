James McAvoy relata bullying em primeiro papel como ator

Famoso por filmes como X-Men e Fragmentado, o ator James McAvoy se tornou um dos mais talentosos de sua geração. No entanto, o astro de Hollywood revelou ter sido alvo de bullying em um de seus primeiros papéis importantes no audiovisual, a série Band of Brothers.

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Em entrevista ao programa Watch What Happens Live, McAvoy disse que um de seus colegas de cena apontou para ele e riu assim que o viu no estúdio. “Um desses caras tentou me intimidar no meu primeiro dia como ator profissional após a escola de atuação”, disse.

Embora não tenha citado o nome do responsável, o ator apontou que o desafeto “fez os amigos ficarem em pé, apontarem e rirem de mim por uns três minutos”.

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