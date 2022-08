J.K. Rowling é ameaçada de morte após falar de Salman Rushdie

J.K. Rowling foi ameaçada de morte após falar sobre o atentado a Salman Rushdie, escritor esfaqueado durante uma palestra na última sexta-feira, 12. Neste domingo, 14, a agência Reuters informou que a polícia da Escócia vai investigar o caso.

No sábado, 13, a autora da saga de livros e filmes Harry Potter publicou em sua página no Twitter mensagens indignadas com o ataque a Salman Rushdie. “Notícias horrorosas. Me sentindo enojada, que ele fique bem”, escreveu J.K.. Em resposta, um homem identificado como Meer Asif Aziz escreveu: “não se preocupe, você é a próxima”. Ao ver a ameaça, a escritora compartilhou prints das mensagens e exigiu posicionamento do Twitter. “Alguma chance de suporte?”, questionou ela.

Uma porta-voz da polícia escocesa declarou que o caso seria averiguado. “Recebemos um relatório de uma ameaça online sendo feita e os policiais estão realizando investigações”, disse a autoridade.

Salman Rushdie, de 75 anos, estava prestes a dar uma palestra sobre liberdade artística em Nova York quando Hadi Matar, de 24 anos, subiu ao palco e o esfaqueou. Autor de Os Versos Satânicos, obra considerada blasfêmia no Irã por demonizar o Alcorão, Rushdie foi jurado de morte pelo Irã em 1989. Desde então, o escritor índio-britânico vive sob ameaça de líderes religiosos do país. Ele se recupera bem da cirurgia, mas corre o risco de perder um olho, e seu agressor está preso. As motivações ainda são investigadas.