Autora de ‘Harry Potter’, J.K. Rowling é feita de ‘trouxa’ por russos

Autora da famosa saga de livros e filmes Harry Potter, J.K. Rowling foi feita de “trouxa” por comediantes russos que conversaram com a escritora se passando pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. No Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, realizado entre 15 e 18 de junho na Rússia, os humoristas Vladimir Kuznetsov e Alexey Stolyarov divulgaram o trote feito com J.K. via videochamada.

A pegadinha fez a britânica acreditar que ela conversava com Zelensky. O “presidente”, que não ligou sua câmera, alegava que a cicatriz de raio da testa do protagonista Harry Potter (vivido por Daniel Radcliffe nos cinemas) se assemelhava muito à letra “Z’, que hoje é símbolo das tropas russas. Ele pediu para ela mudar o formato da cicatriz para o desenho de um tridente, símbolo da Ucrânia, e também para cortar um ator de origem russa da saga Animais Fantásticos. A empresária não hesitou e disse que checaria a possibilidade dos dois pedidos.

O homem que se passou pelo presidente ucraniano também disse que os combatentes russos passaram a marcar ‘Avada Kevadra‘, feitiço para matar um inimigo presente no universo Harry Potter, ao disparar mísseis.

E se engana que somente Harry Potter foi envolvido na piada. Os comediantes também perguntaram se a autora conseguiria tomar uma atitude para tirar da saga ‘Animais Fantásticos’ um ator nascido na Rússia. Rowling não se esquivou: ‘Animais Fantásticos tem sido uma experiência muito interessante. Eu certamente vou conversar com as pessoas e ver o que podemos fazer’.

Quase ao final, o farsante pediu para mostrar um grupo fã da escritora. “Eu criei minha própria armada [se referindo à Armada de Dumbledore, grupo de resistência de mágicos contra vilões da história], são magos hereditários que fazem feitiços que ajudam o exército. Se você quiser, posso mostrá-los”, diz o intérprete do presidente, que não aparece no vídeo.

Em seguida, a câmera abre para mostrar três idosos, sendo duas mulheres e um homem. A mulher do meio empunha uma varinha como a dos personagens da saga fictícia. “Eles são magos qualificados”, avisa o falso Zelensky. “Eu posso ver, eu sou qualificada para dizer que são”, concorda a autora. O trio canta uma canção e são aplaudidos por J.K. Ao final do papo, os comediantes pediram para a escritora do universo Harry Potter mandar ‘olá’ para Vovan e Lexus, os autores do trote.

J.K. Rowling, após descobrir a enrascada, ficou brava. Um porta-voz da britânica chamou o episódio de lamentável. “J.K. Rowling foi abordada para falar sobre seu extenso trabalho de caridade na Ucrânia, apoiando crianças e famílias que foram afetadas pelo atual conflito na região. O vídeo, que foi editado, é uma representação distorcida da conversa”, alegou o representante.

Em fevereiro deste ano, a Rússia, a mando de seu presidente, Vladimir Putin, invadiu o território da Ucrânia e iniciou uma guerra.

