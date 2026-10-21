Irmão de Lua Blanco relembra última conversa com ela: ‘Minha segunda mãe’

Após a morte de Lua Blanco neste domingo, 18, aos 39 anos, o irmão da atriz, Daniel Blanco, compartilhou um vídeo em seu perfil de Instagram contando sobre a última conversa que teve com a artista, vítima de um câncer de intestino. Na publicação, ele revelou o ensinamento que aprendeu com Lua para lidar com o luto.

Em 2016, quando o ator enfrentava o fim de um relacionamento e temia entrar em um período de sofrimento intenso, a atriz de Rebelde o chamou para uma conversa. “Ela fez um sermão de uma hora e meia sobre como é importante aceitar sentir dor. Não fingir que ela não está lá e ter medo de doer”, relembrou. “Tive o prazer de falar isso para ela no último dia de vida dela”, disse ele ao pensar na importância do encontro.

Daniel também relembrou que ouviu com atenção as palavras da irmã: “Você é humano, Daniel, está tudo bem; todo mundo vai sentir dor. Existe uma grande diferença entre sentir dor e sofrer”, teria dito a atriz. “Eu levo isso para a minha vida inteira”, completou o rapaz. Três dias após o falecimento da irmã, ele prosseguiu dizendo que tem vivido uma oscilação de sentimentos.

“Estou com ondas de emoções. Às vezes estou aqui embaixo e, às vezes, ok. Sei o quanto a Lua era especial para vocês e quantas vidas ela transformou simplesmente por existir, pela arte dela e pelo amor dela, que sempre transpareceu”, afirmou, emocionado.

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