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Cultura

Irmã de Preta Gil teve o mesmo câncer que a cantora

Tumor no intestino foi localizado anos antes

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 09h59 | Atualizado em 23 jul 2026, 12h07
Preta Gil
Preta Gil (Instagram/Reprodução)
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Irmã de Preta Gil teve o mesmo câncer que a cantora Priorizar nos meus resultados Google

Irmã mais velha de Preta Gil, Nara Gil revelou recentemente que foi diagnosticada com câncer de intestino anos antes da irmã falecer da mesma doença.

Segundo a primogênita de Gil, a doença foi descoberta entre 2013 e 2014. “Passei por cirurgia, quimioterapia, e no meu caso foi mais fácil de resolver”, contou ela ao Extra.

Curada da doença, Nara conversava com a irmã sobre o tratamento, os sintomas e complicações. E chegou a questionar, internamente, por que o desfecho da irmã não foi como o dela.

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Diagnosticada com câncer no intestino em 2023, Preta passou por cirurgias e quimioterapia, e chegou a revelar que estava livre da doença. Pouco depois, no entanto, o câncer voltou mais agressivo, e com metástases pelo corpo. A cantora voltou a se submeter a cirurgias, e chegou a participar de um tratamento experimental nos Estados Unidos, mas o quadro não regrediu. Ela morreu no dia 20 de julho de 2025, aos 50 anos.

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