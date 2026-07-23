Irmã de Preta Gil teve o mesmo câncer que a cantora

Irmã mais velha de Preta Gil, Nara Gil revelou recentemente que foi diagnosticada com câncer de intestino anos antes da irmã falecer da mesma doença.

Segundo a primogênita de Gil, a doença foi descoberta entre 2013 e 2014. “Passei por cirurgia, quimioterapia, e no meu caso foi mais fácil de resolver”, contou ela ao Extra.

Curada da doença, Nara conversava com a irmã sobre o tratamento, os sintomas e complicações. E chegou a questionar, internamente, por que o desfecho da irmã não foi como o dela.

Continua após a publicidade

Diagnosticada com câncer no intestino em 2023, Preta passou por cirurgias e quimioterapia, e chegou a revelar que estava livre da doença. Pouco depois, no entanto, o câncer voltou mais agressivo, e com metástases pelo corpo. A cantora voltou a se submeter a cirurgias, e chegou a participar de um tratamento experimental nos Estados Unidos, mas o quadro não regrediu. Ela morreu no dia 20 de julho de 2025, aos 50 anos.