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Cultura

Internet se divide sobre o final da 3ª temporada de A Casa do Dragão

Desfecho foi elogiado pela produção e pelas atuações, mas também recebeu críticas pelas resoluções da trama

Por Pedro Godoy 10 ago 2026, 14h46 | Atualizado em 10 ago 2026, 15h48
Uma mulher de expressão séria, com coroa dourada e capuz de cota de malha, veste armadura escura e manto vinho. Dois guardas com armaduras prateadas e capacetes estão desfocados ao fundo
Cena da season finale em 'A Casa do Dragão'  (HBO Max/Reprodução)
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A 3ª temporada de A Casa do Dragão, série derivada do mesmo universo de Game of Thrones (2011–2019), chegou ao último episódio neste domingo, 9. Cercado de expectativas, o episódio final dividiu os internautas por conta de suas resoluções e dos destinos de personagens marcantes.

Boa parte dos elogios ficou por conta da produção de alta qualidade, com destaque para o bom uso de CGI, figurinos e atuações do elenco. Por outro lado, aqueles que criticaram o desfecho apontaram “resoluções frustrantes” e reclamaram que a série nunca chega ao que de fato promete.

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Os memes e as reações dos internautas também marcaram o encerramento da temporada.

Veja alguns comentários (cuidado com possíveis spoilers):

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Homem de cabelos loiros longos, com o rosto e pescoço sujos de sangue e terra, vestindo armadura escura. Ele olha para frente com uma expressão séria. Ao fundo, uma figura escura com chifres, possivelmente um dragão, sob um céu nublado
(X/Reprodução)
Captura de tela de um tweet da usuária @emuladora, com a foto de perfil de uma pessoa de cabelos longos e escuros. O texto diz: Me arrepiei inteira com esse último ep de a casa do Dragão, tô com vontade até de ler os livros aaaaaa. Abaixo, a data 10 de agosto de 2026 e 63 Visualizações
(x/Reprodução)

 

 

 

https://x.com/thiagobarata87/status/2086755564000817153

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https://x.com/LoucoDasSeries/status/2086648018200133994

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