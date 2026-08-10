Internet se divide sobre o final da 3ª temporada de A Casa do Dragão

A 3ª temporada de A Casa do Dragão, série derivada do mesmo universo de Game of Thrones (2011–2019), chegou ao último episódio neste domingo, 9. Cercado de expectativas, o episódio final dividiu os internautas por conta de suas resoluções e dos destinos de personagens marcantes.

Boa parte dos elogios ficou por conta da produção de alta qualidade, com destaque para o bom uso de CGI, figurinos e atuações do elenco. Por outro lado, aqueles que criticaram o desfecho apontaram “resoluções frustrantes” e reclamaram que a série nunca chega ao que de fato promete.

Os memes e as reações dos internautas também marcaram o encerramento da temporada.

Veja alguns comentários (cuidado com possíveis spoilers):

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https://x.com/thiagobarata87/status/2086755564000817153

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Os figurinos de a casa do dragão estão ótimos, galera fica procurando pelo em ovo — Ícaro Prazeres (@icaroprazeres90) August 10, 2026

house of the dragon é tão ruim em relação a criar vínculos entre personagens e explora eles que eu só vim lembrar que rhaenyra e helaena são meio-irmãs devido a esse tweet KKKKKKKKKKKKKK https://t.co/TknKmhmJKt — chrolo (@swiftiecaos) August 10, 2026

https://x.com/LoucoDasSeries/status/2086648018200133994

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A casa do dragão foi loucura ontem — uilso (@uillso) August 10, 2026

tem gente que diz que A Casa do Dragão é ruim porque não segue os acontecimentos do livro, outros dizem que o próprio material original não é grande coisa. Na minha opinião HotD é ruim por mérito próprio, mesmo. — Tommy Lee Jones Senpai (@ed_xerife) August 10, 2026

https://x.com/dariorumpel/status/2086691775016538439