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Cultura

Volta de Xuxa aos palcos divide opiniões na internet

Turnê O Último Voo da Nave emocionou fãs com clássicos da carreira, mas também gerou críticas aos figurinos e à performance da apresentadora

Por Pedro Godoy 30 jul 2026, 20h14 | Atualizado em 31 jul 2026, 14h59
Cantora loira de cabelo curto, vestindo um body prateado brilhante, canta em um microfone branco, com a mão esquerda no peito. Ao lado, uma dançarina sorridente com chapéu de soldado de chumbo vermelho e azul, e um figurino vermelho, azul e dourado. O fundo é colorido com formas onduladas em azul, vermelho, amarelo e rosa
Show da Xuxa em 2026 (Patricia Devoraes/Brazil News/Reprodução)
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A rainha dos baixinhos está de volta. Xuxa embarcou em uma viagem pela própria história com a turnê O Último Voo da Nave, que estreou em São Paulo reunindo músicas que marcaram diferentes fases de sua carreira. De clássicos como Doce Mel, Ilariê e Lua de Cristal a momentos especiais ao lado das Paquitas, o espetáculo celebra décadas de conexão com o público.

Em meio à nostalgia, a internet comemorou o retorno da apresentadora aos palcos. No entanto, uma parcela do público fez críticas aos figurinos e à performance da artista. A repercussão foi tanta que a própria Xuxa respondeu aos comentários durante suas apresentações.

Veja como a internet reagiu:

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