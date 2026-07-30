Volta de Xuxa aos palcos divide opiniões na internet

A rainha dos baixinhos está de volta. Xuxa embarcou em uma viagem pela própria história com a turnê O Último Voo da Nave, que estreou em São Paulo reunindo músicas que marcaram diferentes fases de sua carreira. De clássicos como Doce Mel, Ilariê e Lua de Cristal a momentos especiais ao lado das Paquitas, o espetáculo celebra décadas de conexão com o público.

Em meio à nostalgia, a internet comemorou o retorno da apresentadora aos palcos. No entanto, uma parcela do público fez críticas aos figurinos e à performance da artista. A repercussão foi tanta que a própria Xuxa respondeu aos comentários durante suas apresentações.

Veja como a internet reagiu:

Continua após a publicidade

eu depois de sair do show da xuxa https://t.co/ctpVyNJiUA — Gus (@gusribeirogr) July 30, 2026

amo esses vídeos que revelam segredos de palco. no final da show, a xuxa é "abduzida" pela nave e entra em um compartimento lá em cima antes de tudo ser fechado. é igual a taylor "mergulhando" no palco. são efeitos que ficam ainda mais legais quando você descobre como são feitos pic.twitter.com/BpgAfatxBm — gui (@besamepoquito) July 30, 2026

Continua após a publicidade

nao vou no show do jao, mas vou no xou da xuxa! levar minha mamis porq vai ser o presente de aniversário dela, ja que ela foi baixinha nos anos 90, e eu baixinho nos anos 2010!! amoooo!!! — pastora cibele depressão (@moranguiinho28) July 30, 2026

parece brincadeira mas eu não vejo a hora de ir no show da xuxa — enili (@flolkore) July 30, 2026

Continua após a publicidade

album de jão, filme do homem aranha, show da xuxa… não to aguentando tanta baratice por metro quadrado pic.twitter.com/R7SgHLs7A2 — bob (@hanekeboy) July 30, 2026

to com muita fomo desse show da xuxa meu deus. pic.twitter.com/tiSA2b3Z9G — johnzinhu (@halluciting) July 25, 2026

Continua após a publicidade

os amargurados do twitter enchendo o saco de quem vai pro show da xuxa e eu com meu ingresso comprado ansiosa pra cantar 5 patinhos pic.twitter.com/Nw826FEdpF — marcy (@heytherecelly) July 30, 2026

Perguntar não ofende: o show é pra maiores de 18 anos ou tá liberado a Xuxa traumatizar mais crianças? pic.twitter.com/Wrm43YfatV — Thiago Gagliasso (@thigagliasso) July 27, 2026