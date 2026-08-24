Indicado ao Emmy, ator questiona Marvel após cancelamento da série Magnum

Yahya Abdul-Mateen II voltou a comentar o cancelamento de Magnum, série da Marvel que protagonizou no Disney+, e questionou as decisões do estúdio em relação a projetos liderados por atores negros.

Poucas semanas após ser indicado ao Emmy por sua atuação na série, Abdul-Mateen II revelou como recebeu a notícia de que Magnum não teria uma segunda temporada. A Disney havia aprovado uma segunda temporada, mas posteriormente voltou atrás na decisão. Segundo ele, a justificativa apresentada estava relacionada aos números de audiência.

“Disseram-me que tinha a ver com os números de audiência. Não me disseram quais eram esses números, mas, no fim das contas, por qualquer que tenha sido o motivo, acho que decidiram que não fazia sentido para o negócio”, afirmou em entrevista à Vanity Fair.

Quando questionado sobre o cancelamento da série e as dificuldades, atrasos e incertrezas enfrentadas para o lançamento de Blade, filme que seria, inicialmente, protagonizado por Mahershala Ali, ele afirmou que a situação gera uma “aparência óbvia” que o estúdio deveria se preocupar em mudar.

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“Se eu fosse uma grande empresa, se eu fosse a Disney, se eu fosse a Marvel, não gostaria de estar associada a essa imagem. Então deveria ser uma prioridade mudar essa narrativa e fazer o necessário para mudá-la de maneira responsável, com histórias de qualidade e recursos de qualidade”, afirmou.

Abdul-Mateen II, que também mantém uma produtora dedicada a histórias mais negras e inclusivas, também defendeu que Magnum tinha todos os elementos necessários para continuar.

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“Eu senti que nossa série tinha uma história de qualidade, tinha recursos de qualidade, tinha atores e profissionais de qualidade e produziu resultados de qualidade, aos quais os espectadores responderam positivamente e os votantes também responderam positivamente”, disse.

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O ator ainda afirmou que a produção merece uma análise mais aprofundada para entender por que não recebeu uma segunda temporada.

“Então, nossa série merece ser analisada, e merece informações concretas e sérias sobre por que uma série como essa não seguiu adiante, porque tinha todos os ingredientes que alguém procuraria em uma produção”, completou.

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Apesar de questionar a decisão e colocá-la em um contexto mais amplo, Abdul-Mateen II não afirmou que o cancelamento de Magnum tenha ocorrido por questões raciais. A crítica do ator está relacionada à percepção gerada pelo encerramento da série e pelos problemas enfrentados por outros projetos da Marvel liderados por atores negros, como Blade, que também teve um longo e conturbado processo de desenvolvimento.

O que poderia acontecer na segunda temporada?

Abdul-Mateen II também revelou que preferiu não discutir publicamente os possíveis rumos da segunda temporada, embora já tivesse ideias sobre o futuro de Simon Williams.

“Eu estava muito interessado em contar a história de Simon, que vimos perseguir tudo o que sempre quis. E então, para mim, a pergunta interessante a ser explorada é: o que você faz quando finalmente consegue? O que você faz quando finalmente conquista tudo o que sempre quis?”, explicou.

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Para o ator, a chegada de fama, reconhecimento e poder poderia abrir novas possibilidades para o personagem. Apesar de ter um grande coração, Simon também possui ego e o desejo de se tornar uma estrela.

“Ele tem um grande coração, mas também tem ego. Ele também quer ser uma estrela”, acrescentou.