A homenagem preparada pela MTV para o Nirvana

A MTV anunciou que o Nirvana será homenageado no Video Music Awards (VMA) de 2026. A banda receberá o Video Vanguard, prêmio criado para exaltar artistas com impacto profundo na música. A escolha pela banda de Kurt Cobain foge do viés pop que a categoria ganhou nos últimos anos. As vencedoras mais recentes foram Mariah Carey, Katy Perry, Shakira e Nicki Minaj. O Duran Duran foi a última banda de rock escolhida pela emissora, em 2003.

A história do Nirvana está ligada a momentos marcante da MTV. Em 1992, a banda se apresentou pela primeira vez nos VMAs, apenas um ano depois de ganharam sucesso astronômico com Smells Like Teen Spirit. A emissora esperava que o primeiro single do álbum Nevermind fosse a escolha para a estreia dos artistas na apresentação. O pedido não foi atendido. Eles emendaram os acordes de Rape Me, que seria lançado apenas no disco seguinte, com Lithium, a música que estavam promovendo na época.

Na mesma noite, o Nirvana foi parar nas páginas de fofocas depois que Courtney Love discutiu com Axl Rose, provocando um confronto entre o vocalista do Guns N’ Roses e Kurt Cobain.

Em 1993, a banda gravou o MTV Unplugged in New York, lançado apenas em novembro do ano seguinte, meses após a morte de Kubain. O projeto rendeu o único Grammy da carreira da banda, na categoria de Melhor Álbum de Música Alternativa.

Para a edição de 2026 do VMA, ainda não se sabe se os membros do Nirvana ainda vivos participarão da homenagem, incluindo o co-fundador Krist Novoselic. Dave Grohl, que se apresentou na sexta-feira, 5, no Rock in Rio, tem um show com o Foo Fighters em Las Vegas na noite anterior à premiação, sem previsão de apresentações para a noite do VMA.

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Com Madonna liderando as indicações, o MTV VMA será exibido pelo Paramount+ em 27 de setembro.