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Cultura

Hayden Panettiere sofria de dores ‘misteriosas’ e barrou ex em evento, afirma relatório

Novo documento sobre a morte da atriz diz que ela sofria episódios de formigamento na perna, que afetavam seus movimentos

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 11h18 | Atualizado em 24 ago 2026, 12h00
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Hayden Panettiere na série 'Nashville' (//Divulgação)
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Hayden Panettiere sofria de dores ‘misteriosas’ e barrou ex em evento, afirma relatório Priorizar nos meus resultados Google

Um novo relatório divulgado pelo The New York Times revelou que Hayden Panettiere, que morreu no domingo, 16, aos 36 anos, sofria de dores misteriosas, descritas como um “formigamento” nas pernas, e que a atriz teria dado instruções específicas durante a turnê de lançamento de seu livro This Is Me: A Reckoning, para que o namorado Brian Hickerson não comparecesse ao evento, que aconteceu em Manhattan, em maio.

O jornal americano afirmou neste domingo, 23, que Panettiere estava acompanhada por seguranças particulares durante a ida à livraria Barnes & Noble, que deram “instruções claras para manter [Hickerson] afastado”. O ex-companheiro da artista estava presente no mesmo complexo de apartamentos em Greenville, na Carolina do Sul, quando ela foi encontrada morta. Na ocasião, a polícia anunciou que não havia suspeita de crime e uma autópsia preliminar revelou que não foram encontrados sinais de trauma no corpo da atriz.

Em seu livro de memórias, Panettiere escreveu sobre Hickerson, citando a violência do ex-companheiro, que resultou em três prisões e algum tempo na cadeia. O documento obtido também mencionou a mãe da atriz, Lesley Vogel, que alegou ter passado um período em Los Angeles ao lado da filha um ano antes, quando os episódios de dor apareceram.

“Ela estava com medo. Ela não conseguia se movimentar direito”, contou a ex-atriz, de 70 anos. Na época, Vogel chegou a levar a filha a médicos e a um acupunturista para tentar aliviar a sensação de “formigamento” nas pernas, que afetava a capacidade de Panettiere andar.

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