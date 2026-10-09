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Cultura

Harry Styles diz que superou ansiedade com ajuda de ex-namorada ‘extrovertida’

Cantor tinha medo de estar em público no início da carreira

Por Flávio Monteiro 9 out 2026, 20h00
INFLUÊNCIA - O cantor Harry Styles e seu Vans: referência
O músico Harry Styles (Rich Fury/Getty Images)
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Harry Styles diz que superou ansiedade com ajuda de ex-namorada ‘extrovertida’ Priorize VEJA no Google

O músico Harry Styles afirmou que superou a ansiedade de estar em público que sentia no início da carreira devido à ajuda de uma ex-namorada “extrovertida”. De acordo com o músico, era comum passar grandes partes do tempo em casa na época em que integrava o One Direction, resultado de uma sensação de que o mundo lá fora não era seguro — o que mudou com a intervenção da amada.

“Eu tinha uma namorada muito extrovertida, e ela estava vindo para Londres, e eu pensei: ‘Ah, se ficarmos só na minha casa por três dias, ela vai achar que eu sou louco'”, disse o astro de 32 anos. “Então andamos para todo lugar, e foi uma constatação para mim: ‘Ah, tudo bem estar do lado de fora”, completou.

Harry não revelou qual namorada foi responsável pela mudança, mas o músico já se relacionou com nomes de peso, como Taylor Swift, Kendall Jenner e Caroline Flack.

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