Harry Styles diz que superou ansiedade com ajuda de ex-namorada ‘extrovertida’

O músico Harry Styles afirmou que superou a ansiedade de estar em público que sentia no início da carreira devido à ajuda de uma ex-namorada “extrovertida”. De acordo com o músico, era comum passar grandes partes do tempo em casa na época em que integrava o One Direction, resultado de uma sensação de que o mundo lá fora não era seguro — o que mudou com a intervenção da amada.

“Eu tinha uma namorada muito extrovertida, e ela estava vindo para Londres, e eu pensei: ‘Ah, se ficarmos só na minha casa por três dias, ela vai achar que eu sou louco'”, disse o astro de 32 anos. “Então andamos para todo lugar, e foi uma constatação para mim: ‘Ah, tudo bem estar do lado de fora”, completou.

Harry não revelou qual namorada foi responsável pela mudança, mas o músico já se relacionou com nomes de peso, como Taylor Swift, Kendall Jenner e Caroline Flack.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Continua após a publicidade