Harrison Ford, sem Oscar, perde Emmy e ganha homenagem de vencedor

Na expectativa de ser o mais velho a levar uma estatueta, Harrison Ford deixou o Emmy 2026 sem o troféu de melhor ator coadjuvante em série de comédia, mas ganhou um reconhecimento especial durante a cerimônia. O astro de Indiana Jones e Star Wars, que também nunca levou um Oscar para casa, foi homenageado por Stephen Root, vencedor da categoria pela atuação em O segredo de Widow’s Bay. Ford concorria pelo trabalho em Falando a Real.

Em seu discurso, Root brincou com o colega. “Obrigada Harrison Ford, pois meu filho veio correndo até mim e falou: ‘Você está na mesma categoria que o Harrison Ford’. Obrigado pelos muitos anos de grandes emoções”. O veterano riu e agradeceu enquanto ouvia o ator.

Aos 84 anos, o ator participou da premiação acompanhado da mulher, Calista Flockhart. O casal chamou atenção no tapete vermelho pela sintonia e pelo visual elegante.

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