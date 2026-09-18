Gusttavo Lima muda o visual e chama atenção

Gusttavo Lima compartilhou uma mudança de visual na madrugada desta sexta-feira, 18. O sertanejo compartilhou uma selfie em frente ao espelho e, sem anunciar a transformação, chamou atenção. O cantor optou por raspar a barba, que era uma marca registrada, e assumir apenas o bigode.

“É o Freddie Mercury do sertanejo”, escreveu um internauta. “Duvidamos que era você nos primeiros minutos”, disse outro.

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