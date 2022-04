Grande Rio é campeã do Carnaval do Rio pela primeira vez

O resultado da apuração do Carnaval do Rio confirmou as expectativas: a Grande Rio é a campeã do Grupo Especial deste ano. Trata-se do primeiro título da história da agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que foi vice em quatro oportunidades. A escola levou para avenida um enredo sobre Exu, divindade das religiões de matriz africana.

Construído pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, o desfile ‘Fala, Majeté! Sete chaves de Exu’ buscou desconstruir a imagem preconceituosa que se tem sobre o orixá, mostrando toda sua complexidade. A rainha de bateria da escola é a atriz global Paolla Oliveira. Desde 1997, com a Viradouro, não havia um campeão inédito no Carnaval carioca.

Completam o desfile das campeãs, no próximo sábado, a Beija-Flor, a Viradouro, a Vila Isabel, a Portela e o Salgueiro. A rebaixada para a Série Ouro foi a São Clemente, cujo enredo abordou o humorista Paulo Gustavo.

1/7 Grande Rio levou Exu para a avenida - (LIESA/ZAZAI/Divulgação) 2/7 Integrantes da escola de samba Grande Rio durante desfile, no Sambódromo Marquês de Sapucaí - (Mauro Pimentel/AFP) 3/7 A escola de samba Grande Rio durante desfile, no Sambódromo Marquês de Sapucaí - (Mauro Pimentel/AFP) 4/7 A escola de samba Grande Rio durante desfile, no Sambódromo Marquês de Sapucaí - (Mauro Pimentel/AFP) 5/7 A escola de samba Grande Rio durante desfile, no Sambódromo Marquês de Sapucaí - (Mauro Pimentel/AFP) 6/7 A escola de samba Grande Rio durante desfile, no Sambódromo Marquês de Sapucaí - (Mauro Pimentel/AFP) 7/7 A escola de samba Grande Rio durante desfile, no Sambódromo Marquês de Sapucaí - (Mauro Pimentel/AFP)

Continua após a publicidade