Grammy 2021: todos os indicados e vencedores

Em um ano atípico, a cerimônia de entrega do Grammy de 2021 será híbrida, com parte dos indicados presenciais e outra parte virtual. A transmissão da cerimônia deve começar às 21h, exibida ao vivo no Brasil pelo canal por assinatura TNT. Alguns dos ganhadores nas 84 categorias do prêmio, no entanto, já foram anunciados. Os dois brasileiros que estava no páreo não venceram. Bebel Gilberto, indicada na categoria álbum de música global perdeu para o cantor e compositor nigeriano Burna Boy. Já o compositor Chico Pinheiro, indicado na categoria álbum latino de jazz, perdeu para Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra. Até o momento, o destaque da premiação é a cantora Fiona Apple, que já ganhou nas categorias performance de rock e álbum alternativo.

A grande favorita da noite é a cantora Beyoncé, indicada em nove categorias. Até o momento, ela já levou duas estatuetas. Uma delas, na categoria melhor clipe por Brown Skin Girl, ela divide o prêmio com a sua filha, Blue Ivy, de 9 anos. Com o prêmio, a menina tornou a segunda artista mais jovem a ganhar a estatueta. O outro troféu que Beyoncé ganhou até o momento é o de melhor performance de rap, por Savage, em parceriac om Megan Thee Stallion.

A festa do Grammy vai contar com um show de abertura de Harry Styles. Também estão confirmadas apresentações de Taylor Swift, Billie Eilish, Dua Lipa, BTS, Cardi B, Post Malone, Megan Thee Stallion entre outros, que vão preencher as mais de três horas de festa. Fica a dúvida, porém, se o Grammy e seus ilustres convidados vão conseguir fazer da cerimônia algo além das famigeradas lives que tomaram a TV e as redes sociais no início da pandemia: os indícios sugerem que não.

Do outro lado, rindo à toa, está The Weeknd. O cantor americano, esnobado pelo Grammy, recusou participar da premiação optando pelo show de intervalo do Super Bowl. A apresentação orçada em 7 milhões de dólares foi um estouro, colocando o cantor entre os melhores que já pisaram no estádio em uma final da NFL.

Confira a lista completa dos indicados e dos vencedores (em atualização):

Álbum do ano

Chilombo – Jhené Aiko

Black Pumas – Black Pumas

Everyday Life – Coldplay

Djesse Vol. 3 – Jacob Collier

Women in Music Pt. III – Haim

Future Nostalgia – Dua Lipa

Hollywood’s Bleeding – Post Malone

Folklore – Taylor Swift

Gravação do ano

Black Parade – Beyoncé

Colors – Black Pumas

Rockstar – DaBaby featuring Roddy Ricch

Say So – Doja Cat

Everything I Wanted – Billie Eilish

Don’t Start Now – Dua Lipa

Circles – Post Malone

Savage – Megan Thee Stallion feat Beyoncé

Música do ano

Black Parade – Beyoncé

The Box – Roddy Ricch

Cardigan – Taylor Swift

Circles – Post Malone

Don’t Start Now – Dua Lipa

Everything I Wanted – Billie Eilish

I Can’t Breathe – H.E.R.

If the World Was Ending – JP Saxe featuring Julia Michaels

Revelação

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Performance de rock

Fiona Apple – Shameika (VENCEDOR)

Phoebe Bridgers – Kyoto

Haim – The Steps

Brittany Howard – Stay High

Grace Potter – Daylight

Big Thief – Not

Música de rock

Stay High – Brittany Howard (VENCEDOR)

Kyoto – Phoebe Bridgers

Not – Big Thief

Lost in yesterday – Tame Impala

Shameika – Fiona Apple

Disco de rock

The New Abnormal – The Strokes (VENCEDOR)

A Hero’s Death – Fontaines D.C.

Kiwanuka – Michael Kiwanuka

Daylight – Grace Potter

Sound & Fury – Sturgill Simpson

Performance de R&B

Lightning & Thunder – Jhené Aiko e John Legend

Black Parade – Beyoncé

All I Need – Jacob Collier feat. Mahalia and Ty Dolla Sign

Goat Head – Brittany Howard

See Me – Emily King

Performance solo pop

Yummy – Justin Bieber

Say So – Doja Cat

Everything I Wanted – Billie Eilish

Don’t Start Now – Dua Lipa

Cardigan – Taylor Swift

Watermelon Sugar – Harry Styles

Performance de grupo ou duo pop

Rain on Me – Lady Gaga e Ariana Grande (VENCEDOR)

Un Dia (One Day) – J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny and Tainy

Intentions – Justin Bieber e Quavo

Dynamite – BTS

Exile – Taylor Swift e Bon Iver

Melhor disco de pop vocal

Changes – Justin Bieber

Chromatica – Lady Gaga

Future Nostalgia – Dua Lipa

Fine Line – Harry Styles

Folklore – Taylor Swift

Melhor canção R&B

Better Than I Imagine – Robert Glasper, H.E.R. e Meshell Ndegeocello (VENCEDOR)

Black Parade – Beyoncé

Collide – Tiana Major9 e Earthgang

Do It – Chloe X Halle

Slow Down – Skip Marley e H.E.R.

Performance de rap

Savage – Megan Thee Stallion e Beyoncé (VENCEDOR)

Deep Reverence – Big Sean e Nipsey Hussle

Bop – DaBaby

What’s Poppin – Jack Harlow

The Bigger Picture – Lil Baby

Dior – Pop Smoke

Música de rap

The Bigger Picture – Lil Baby

The Box – Roddy Ricch

Laugh Now, Cry Later – Drake e Lil Durk

Rockstar – DaBaby e Roddy Ricch

Savage – Megan Thee Stallion e Beyoncé

Produtor do ano (não clássico)

Andrew Watt (VENCEDOR)

Jack Antonoff

Dan Auerbach

Dave Cobb

Flying Lotus

Álbum latino pop ou urbano

YHLQMDLG – Bad Bunny

Por Primera Vez – Camilo

Mesa Para Dos – Kany García

Pausa – Ricky Martin

3:33 – Debi Nova

Filme musical

Linda Ronstadt: The Sound of My Voice – Linda Ronstadt (VENCEDOR)

Beastie Boys Story – Beastie Boys

Black Is King – Beyoncé

We Are Freestyle Love Supreme – Freestyle Love Supreme

That Little Ol’ Band From Texas – ZZ Top

Vídeo musical

Brown Skin Girl – Beyoncé, Blue Ivy & WizKid (VENCEDOR)

Life is Good – Future feat. Drake

Lockdown – Anderson .Paak

Adore You – Harry Styles

Goliath – Woodkid

Álbum latino de jazz

Four Questions – Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra (VENCEDOR)

Tradiciones – Afro-Peruvian Jazz Orchestra

City of Dreams – Chico Pinheiro

Viento y Tiempo – Live At Blue Note Tokyo – Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola

Trane’s Delight – Poncho Sanchez

Álbum de música global

Twice As Tall – Burna Boy (VENCEDOR)

Fu Chronicles – Antibalas

Agora – Bebel Gilberto

Love Letters – Anoushka Shankar

Amadjar – Tinariwen

Álbum tradicional de pop vocal

American Standard – James Taylor (VENCEDOR)

Blue Umbrella – Burt Bacharach & Daniel Tashian

True Love: A celebration of Cole Porter – Harry Connick, Jr.

Unfollow The Rulles – Rufus Wainwright

Judy – Renée Zellweger

Gravação de dance

10 % – Kaytranada Feat. Kali Uchis (VENCEDOR)

On My Mind – Diplo & SIDEPIECE

My High – Disclosure Feat. Aminé & Slowthai

The Difference – Flume Feat. Toro y Moi

Both of Us – Jayda G

Álbum eletrônico/dance



Bubba – Kaytranada (VENCEDOR)

Kick I – Arca

Planet’s Mad – Baauer

Energy – Disclosure

Good Faith – Madeon

Álbum instrumental contemporâneo

Live at The Royal Albert Hall – Snarky Puppy (VENCEDOR)

AXIOM – Christian Scott aTunde Adjuah

Chronology of a Dream: Live at the Village Vanguard – Jon Batiste

Take The Staris – Black Violin

Americana – Grégoire Maret, Romain Collin & Bill Frisell

Performance de Metal

Bum-Rush – Body Count (VENCEDOR)

Underneath – Code Orange

The In-Between – In This Moment

Bloodmoney – Poppy

Executioner’s Tax (Swing of the Axe) – Ao Vivo – Power Trip

Álbum de música alternativa

Fetch the Bolt Cutter – Fiona Apple (VENCEDOR)

Hyperspace – Beck

Punisher – Phoebe Bridgers

Jaime – Brittany Howard

The Slow Rush – Tame Impala

Performance de R&B tradicional

Anything for You – Ledisi (VENCEDOR)

Sit on Down – The Baylor Project Featuring Jean Baylor & Marcus Baylor

Wonder What She Thinks of Me – Chloe X Halle

Let me Go – Mykal Kilgore

Distance – Yebba

Álbum de R&B progressivo

It is what it is – Thundercat (VENCEDOR)

Chilombo – Jhené Aiko

Ungodly Hour – Chloe X Halle

Free Nationals – Free Nationals

F*** yo Feelings – Robert Glasper

Álbum R&B

Bigger Love – John Legend (VENCEDOR)

Happy 2 be Here – Ant Clemons

Take Time – Giveon

To Feel Love/D – Luke James

All Rise – Gregory Porter

Performance de rap melódico

Rockstar – DaBaby Featuring Roddy Ricch

Laugh Now Cry Later – Drake Feat. Lil Durk

Lockdown – Anderson .Paak

The Box – Roddy Ricch

Highest in The Room – Travis Scott

Álbum de Rap

King’s Disease – Nas (VENCEDOR)

Black Habits – D Smoke

Alfredo – Freddie Gibbs & The Alchemist

A Written Testimony – Jay Electronica

The Allegory – Royce 5’9″

Performance country solo

When My Amy Prays – Vince Gill (VENCEDOR)

Stick That In Your Country Song – Eric Church

Who You Thought I Was – Brandy Clark

Black Like Me – Mickey Guyton

Bluebird – Miranda Lambert

Performance country duo/grupo

10,000 Hours – Dan + Shay & Justin Bieber (VENCEDOR)

All Night – Brothers Osborne

Ocean – Lady A

Sugar Coat – Little Big Town

Some People Do – Old Dominio

Música country

Crowded Table – The Highwomen (VENCEDOR)

Bluebird – Mirnda Lambert

The Bone – Maren Morris

More Hearts Than Mine – Ingrid Andress

Some People Do – Old Dominio