Grammy 2021: Confira a lista de indicados ao prêmio

A lista de indicados ao Grammy, a maior premiação da indústria musical americana, foi revelada na tarde desta terça-feira, 24, em uma live comandada por Harvey Mason Jr, presidente da Recording Academy. A transmissão contou ainda com a participação de vencedores de edições anteriores, como Dua Lipa, Sharon Osbourne e Imogen Heap. Dua, aliás, é a única a concorrer nas três categorias principais: álbum do ano, com o disco Future Nostalgia, e música e gravação do ano, com o single Don’t Start Now. Beyoncé lidera com nove indicações, incluindo música e gravação do ano com Black Parade, lançada em meio aos protestos do movimento Black Lives Matter. Taylor Swift vem logo atrás, concorrendo a seis estatuetas — entre elas o cobiçado álbum do ano com folklore, disco produzido durante a quarentena e lançado de surpresa em julho.

A 63ª edição do Grammy acontece em 31 de janeiro, e reconhece trabalhos lançados entre 1° de setembro de 2019 e 31 de agosto de 2020. Segundo o site oficial, a cerimônia acontecerá com ou sem vacina, mas será moldada conforme o desenrolar da pandemia.

Confira os principais indicados:

Álbum do Ano

folklore – Taylor Swift

Future Nostalgia – Dua Lipa

Chilombo – Jhené Aiko

Black Pumas Deluxe – Black Pumas

Everyday Life – Coldplay

Djesse Vol. 3 – Jacob Collier

Women In Music Pt. III – Haim

Hollywood’s Bleeding – Post Malone

Música do Ano

Don’t Start Now

Cardigan

Everything I Wanted

Black Parade

The Box

I Can’t Breathe

Circles

If the World Was Ending

Gravação do Ano

Black Parade – Beyoncé

Colors – Black Pumas

Rockstar – DaBaby feat Roddy Ricch

Say So – Doja Cat

Everything I wanted – Billie Eilish

Don’t Start Now – Dua Lipa

Circles – Post Malone

Savage -Megan Thee Stalion feat Beyoncé

Clipe do Ano

Brown Skin Girl – Beyoncé

Life is Good – Future feat Drake

Lockdown – Anderson Paak

Adore You – Harry Styles

Goliath – Goodkid

Artista Revelação

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Melhor Álbum de Pop Vocal

Changes – Justin Bieber

Chromatica – Lady Gaga

folklore – Taylor Swift

Fine Line – Harry Styles

Future Nostalgia – Dua Lipa

Melhor Performance Pop em Duo/Grupo

Dynamite – BTS

Intentions – Justin Bieber feat Quavo

Un Dia – J. Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy

Exile – Taylor Swift feat Bon Iver

Rain On Me – Lady Gaga feat Ariana

Melhor Performance Pop Solo

Yummy – Justin Bieber

Cardigan – Taylor Swift

Everything I Wanted – Billie Eilish

Don’t Start Now – Dua Lipa

Say So – Doja Cat

Watermelon Sugar – Harry Styles

Melhor Álbum de Rock

A Heroe’s Death – Fontaines DC

Daylight – Grace Potter

Down & Fury – d Rock ’n’ Roll Fury of

The New Abnormal – The Strokes

Kiwanuka – Kiwanuka

Melhor Música de Rock

Kyoto

Lost in Yesterday

Not

Shameika

Stay High

Melhor Perfomance de Rock

Shameika – Fiona Apple

Not – Big Thief

Kyoto – Phoebe Bridgers

The Steps – HAIM

Stay High – Brittany Howard

Daylight – Grace Potter

Melhor Álum R&B

Happy 2 Be Here – Ant Clemons

Take Time – Giveon

to feel love/d – Luke James

Bigger Love – John Legend

All Rise – Gregory Porter

Melhor Música R&B

Better Than I Imagine

Black Parade

Collide

Do It

Slow Down

Melhor Performance de R&B

Lightning & Thunder – Jhené Aiko feat John Legend

Black Parade – Beyoncé

All I Need – Jacob Collier feat Mahalia e Ty Dolla Sign

Goat Head – Brittany Howard

See Me – Emily King

Melho Álbum de RAP

Black Habits – D Smoke

Alfredo – Freddie Gibbs & The Alchemist

A Written Testimony – Jay Electronica

King’s Disease – Nas

The Allegory – Royce Da 5’9″

Melhor Música de RAP

The Bigger Picture

The Box

Laugh Now, Cry Later

Rockstar

Savage

Melhor Álbum de Música Latina ou Urbana

YHLQMDLG – Bad Bunny

Por Primera Vez – Camilo

Mesa Para Dos – Kany García

Pausa – Ricky Martin

3:33 – Debi Nova

Melhor Álbum Alternativo

Fetch the bold cutters – Fiona Apple

Hyperspace – Beck

Punisher – Phoebe Brigers

Jaime – Britanny

The Slow Rush – Tame Impala

Melhor Álbum Global

Fu Chronicles – Antibalas

Twice As Tall – Burna Boy

Agora – Bebel Gilberto

Love Letters – Anoushka Shankar

Amadjar – Tinariwen

Melhor Música para Mídia Audiovisual

Beautiful Ghosts (Cats) – Taylor Swift e Andrew lloyde Webber

Carried Me with You (Onward) – Brandi Carlile

Into the Unknown (Frozen II) -Idina Menzel e Aurora

No Time to Die (007 – Sem Tempo Para Morrer) – Billie Eilish

Stand Up (Harriet) – Joshua Brian Campbell e Cynthia Erivo

Melhor Trilha Sonora

Ad Astra

Becoming

Joker

1917

Star Wars: the Rise of Luke Skywalker

Melhor Filme de Música

Beastie Boys Story – Beastie Boys

Black Is King – Beyoncé

We Are Freestyle Love Supreme – Freestyle Love Supremew

Linda Ronstadt: The Sound Of My Voice – Linda Ronstadt

That Little Ol’ Band From Texas – ZZ Top

Produtor do Ano

Jack Antonoff

Dan Auerbach

Dave Cobb

Flying Lotus

Andrew Watt